Контрабанда під виглядом дров: БЕБ викрило схему незаконного експорту деревини до Румунії

У Київській області приватне підприємство намагалося відправити до Румунії 17 вагонів ділової деревини, замаскованої під звичайну паливну.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Бюро економічної безпеки (БЕБ).

За даними слідства, схему організували одразу після того, як Уряд ухвалив рішення про заборону експорту паливної деревини з 21 листопада 2025 року. Мета цієї заборони — забезпечити стабільність проходження опалювального сезону.

Розуміючи майбутню заборону, приватне підприємство закупило понад 1,5 тис. м³ дров’яної деревини та завантажило її у вагони на Київщині для подальшого експорту.

Однак під час поглиблених митних оглядів було встановлено, що під виглядом дров підприємство фактично намагалося вивезти цінну ділову соснову деревину, замасковану під паливну.

Лише у перших дев’яти оглянутих вагонах виявлено понад 2 000 колод ділової сосни загальним об’ємом 165 м³. Огляди ще восьми вагонів тривають.

Наразі у Київській, Вінницькій, Рівненській та Чернівецькій областях проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на збереження майна та фіксацію доказів протиправної діяльності.

