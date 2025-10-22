"Ліси України" готуються до зростання попиту на дрова: підприємство формує стратегічний резерв

ДП "Ліси України" готується до зростання попиту на дрова внаслідок масованих атак на енергетичну інфраструктуру України. Держпідприємство наростило щоденний обсяг заготівлі дров до 10 тис. м³. На складах лісництв постійно підтримується значний резерв – близько 150 тис. м³ паливної деревини.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу підприємства.

Для формування стратегічного резерву для потреб населення та об’єктів соціальної сфери, починаючи з жовтня, "Ліси України" призупинили продаж дров’яної деревини непромислового використання комерційним контрагентам. Така деревина більше не виставляється на аукціони.

Цінова політика та обсяги реалізації

Незважаючи на постійні заклики до населення купувати дрова завчасно, до останнього часу попит залишався помірним (150 тис. м³ на місяць). Однак, з наближенням опалювального періоду, обсяги реалізації зросли до 220 тис. м³.

Держпідприємство утримує стабільну ціну на соціальні дрова (середня ціна приблизно 1 тис. грн/м³), тоді як ринкова вартість деревини (лісоматеріалів круглих та дров промислового використання) цього року в середньому зросла до 50%.

Обсяги держзамовлення

За 2024 рік було продано 2,38 млн м³ "соціальної" деревини. Для порівняння, цього року реалізовано лише 1,5 млн м³. Від початку року для потреб соціальної сфери підприємство реалізувало 135 тис. м³ дров паливних.

Філії "Лісів України" взяли участь у понад 500 процедурах тендерних закупівель на обсяг близько 200 тис. м³. Додатково укладено 1020 прямих договорів на обсяг 60 тис. м³ як допорогова закупівля з державними замовниками.

Підприємство наголошує, що не завжди перемагає у тендерах, оскільки часто закуповується комплексна послуга (з доставкою та розвантаженням), а також виставляються вимоги до розмірів та вологості продукції. У користуванні ДП "Ліси України" знаходиться дві третини лісового фонду, а дрова також реалізуються комунальними лісгоспами та іншими лісокористувачами.

За словами пресслужби, підприємство готове забезпечити паливом об’єкти теплової генерації, реалізуючи їм дрова промислового використання по прейскурантних цінах.

Нагадаємо, наприкінці вересня попит на деревину зріс. ДП "Ліси України" на той момент законтрактувало 99% виставленого обсягу круглої деревини та дров.