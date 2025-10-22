"Леса Украины" готовятся к росту спроса на дрова: предприятие формирует стратегический резерв

ГП "Леса Украины" готовится к росту спроса на дрова в результате массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Госпредприятие нарастило ежедневный объем заготовки дров до 10 тыс. м3. На складах лесничества постоянно поддерживается значительный резерв – около 150 тыс. м³ топливной древесины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Для формирования стратегического резерва нужд населения и объектов социальной сферы, начиная с октября, "Леса Украины" приостановили продажу дровяной древесины непромышленного использования коммерческим контрагентам. Такая древесина больше не выставляется на аукционы.

Ценовая политика и объемы реализации

Несмотря на постоянные призывы к населению покупать дрова раньше времени, до последнего времени спрос оставался умеренным (150 тыс. м3 в месяц). Однако с приближением отопительного периода объемы реализации выросли до 220 тыс. м³.

Госпредприятие удерживает стабильную цену на социальные дрова (средняя цена примерно 1 тыс. грн/м³), в то время как рыночная стоимость древесины (лесоматериалов круглых и дров промышленного использования) в этом году в среднем выросла до 50%.

Объемы госзаказа

За 2024 год было продано 2,38 млн м³ "социальной" древесины. Для сравнения, в этом году реализовано только 1,5 млн м³. С начала года для нужд социальной сферы предприятие реализовало 135 тыс. м дров топливных.

Филиалы "Лесов Украины" приняли участие более чем в 500 процедурах тендерных закупок на объем около 200 тыс. м³. Дополнительно заключено 1020 прямых договоров на объем 60 тыс. м³ в качестве допороговой закупки с государственными заказчиками.

Предприятие отмечает, что не всегда побеждает в тендерах, поскольку часто закупается комплексная услуга (с доставкой и разгрузкой), а также выдвигаются требования к размерам и влажности продукции. В пользовании ГП "Леса Украины" находится две трети лесного фонда, а дрова также реализуются коммунальными лесхозами и другими лесопользователями.

По словам пресс-службы, предприятие готово обеспечить топливом объекты тепловой генерации, реализуя им дрова промышленного использования по прейскурантным ценам.

Напомним, в конце сентября спрос на древесину вырос. ГП "Леса Украины" на тот момент законтрактовало 99% выставленного объема круглой древесины и дров.