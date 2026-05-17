Банки зарабатывают на кредитах: кредитование поддерживает прибыльность уже пять кварталов

Украинский банковский сектор продолжает удерживать стабильную доходность благодаря активному кредитованию. Именно кредитные операции остаются одним из главных драйверов доходов банков уже пять кварталов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

По данным Национального банка, прибыль до налогообложения платежеспособных банков в первом квартале 2026 года выросла на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время чистая прибыль сократилась почти на треть и составила 26 млрд грн из-за применения повышенной ставки налога на прибыль в размере 50%.

Чистый процентный доход банков за январь-март увеличился на 19,8% в годовом исчислении. В Нацбанке объясняют это активным развитием кредитования и сохранением высокой чистой процентной маржи на уровне 7,6%.

В то же время доходы банков все больше формируются именно благодаря кредитам. Доля процентных доходов от кредитных операций в первом квартале превысила прошлогодние показатели и постепенно росла в течение квартала. В марте она превысила 46%. Доля доходов от высококачественных ликвидных активов, в частности депозитных сертификатов НБУ, уменьшалась.

Также банки продолжили наращивать комиссионные поступления. Чистый комиссионный доход в первом квартале вырос на 6,5% по сравнению с прошлым годом.

Несмотря на более быстрый рост операционных расходов по сравнению с доходами, показатель операционной эффективности банковской системы остается стабильным. Соотношение операционных расходов к операционным доходам (CIR) в первом квартале составило 40,7%.

В Нацбанке отмечают, что доходность поддерживает капитализацию банков и способность расширять кредитование. Однако повышенный налог на прибыль частично нивелирует этот положительный эффект.

По итогам 2025 года банки Украины получили 126,5 млрд грн чистой прибыли, а сумма начисленного налога на прибыль составила 84,8 млрд грн.

Заметим, кредитный портфель бизнеса в Украине в конце марта 2026 вырос до 811,5 млрд грн, что на 1,9% больше, чем в феврале. В то же время годовой рост остается умеренным — всего 0,9%.