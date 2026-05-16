Деньги экс-правительства Орбана пойдут в Украину: компенсации передадут детскому дому

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что компенсационные выплаты бывшим членам правительства Виктора Орбана планируют направить в поддержку украинского детского дома.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на tvpworld .

Речь идет о заведении, расположенном в селе на Закарпатье вблизи венгерской границы, где проживает преимущественно венгерскоязычное меньшинство.

По словам Мадяра, после официальной передачи полномочий бывшие министры согласились отказаться от исходных выплат в пользу этой инициативы.

Общая сумма компенсаций для министров оценивается в 350 млн форинтов (970 000 евро), а вместе с выплатами для заместителей – почти в 1 млрд форинтов (2,77 млн евро).

Новый глава венгерского правительства также заявил о начале расследования деятельности предыдущей администрации. Он обвинил команду Орбана и партию "Фидес" в росте государственного долга, коррупции и кумовстве.

Мадяр отметил, что государственный долг страны вырос почти до 75% ВВП, а инфляция в 2023 году достигала 26%. По его мнению, бывшие власти одновременно увеличивали долговую нагрузку и создавали выгодные условия для приближенных бизнес-групп.

Отдельно новый премьер подверг критике возможные выплаты самому Виктору Орбану. По действующим правилам эксглава правительства может претендовать на компенсацию более 107 тыс. евро, а также ряд привилегий, включая служебный автомобиль с водителем и содержание офиса. Мадяр заявил, что не будет поддерживать предоставление таких выплат и льгот.

Напомним, в апреле Мадяр официально обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением провести двустороннюю встречу .

Татьяна Гойденко