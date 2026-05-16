Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

--0,01

EUR

51,44

--0,06

Готівковий курс:

USD

43,97

43,88

EUR

51,65

51,45

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Гроші ексуряду Орбана підуть в Україну: компенсації передадуть дитячому будинку

Євро
Гроші ексуряду Орбана підуть в Україну / Unsplash

Новий прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що компенсаційні виплати колишнім членам уряду Віктора Орбана планують спрямувати на підтримку українського дитячого будинку. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на tvpworld.

Йдеться про заклад, розташований у селі на Закарпатті поблизу угорського кордону, де проживає переважно угорськомовна меншина.

За словами Мадяра, після офіційної передачі повноважень колишні міністри погодилися відмовитися від вихідних виплат на користь цієї ініціативи.

Загальна сума компенсацій для міністрів оцінюється у 350 млн форинтів (970 000 євро), а разом із виплатами для заступників — майже в 1 млрд форинтів (2,77 млн євро).

Новий глава угорського уряду також заявив про початок розслідування щодо діяльності попередньої адміністрації. Він звинуватив команду Орбана та партію "Фідес" у зростанні державного боргу, корупції та кумівстві.

Мадяр зазначив, що державний борг країни зріс майже до 75% ВВП, а інфляція у 2023 році сягала 26%. На його думку, колишня влада одночасно збільшувала боргове навантаження та створювала вигідні умови для наближених бізнес-груп.

Окремо новий прем’єр розкритикував можливі виплати самому Віктору Орбану. За чинними правилами ексглава уряду може претендувати на компенсацію понад 107 тис. євро, а також низку привілеїв, включно зі службовим автомобілем із водієм і утриманням офісу. Мадяр заявив, що не підтримуватиме надання таких виплат та пільг.

Нагадаємо, у квітні Мадяр офіційно звернувся до президента України Володимира Зеленського з пропозицією провести двосторонню зустріч

Автор:
Тетяна Гойденко