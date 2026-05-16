Гроші ексуряду Орбана підуть в Україну: компенсації передадуть дитячому будинку

Новий прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що компенсаційні виплати колишнім членам уряду Віктора Орбана планують спрямувати на підтримку українського дитячого будинку.

Йдеться про заклад, розташований у селі на Закарпатті поблизу угорського кордону, де проживає переважно угорськомовна меншина.

За словами Мадяра, після офіційної передачі повноважень колишні міністри погодилися відмовитися від вихідних виплат на користь цієї ініціативи.

Загальна сума компенсацій для міністрів оцінюється у 350 млн форинтів (970 000 євро), а разом із виплатами для заступників — майже в 1 млрд форинтів (2,77 млн євро).

Новий глава угорського уряду також заявив про початок розслідування щодо діяльності попередньої адміністрації. Він звинуватив команду Орбана та партію "Фідес" у зростанні державного боргу, корупції та кумівстві.

Мадяр зазначив, що державний борг країни зріс майже до 75% ВВП, а інфляція у 2023 році сягала 26%. На його думку, колишня влада одночасно збільшувала боргове навантаження та створювала вигідні умови для наближених бізнес-груп.

Окремо новий прем’єр розкритикував можливі виплати самому Віктору Орбану. За чинними правилами ексглава уряду може претендувати на компенсацію понад 107 тис. євро, а також низку привілеїв, включно зі службовим автомобілем із водієм і утриманням офісу. Мадяр заявив, що не підтримуватиме надання таких виплат та пільг.

