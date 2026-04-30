Мадяр заявив, що оточенню Орбана не дали вивести мільярди з Угорщини за кордон

Податкова служба Угорщини заблокували перекази коштів за кордон людьми, пов’язаними з прем’єр-міністром Віктором Орбаном, який програв вибори і незабаром залишить посаду.

Як пише Delo.ua, про це заявив лідер партії "Тиса" та майбутній прем’єр Угорщини Петер Мадяр, повідомляє Reuters.

За його словами, йдеться про блокування кількох переказів на мільярди форинтів через підозру у відмиванні грошей, які пов’язані з Анталом Роганом — давнім соратником Орбана і одним з головних діячів партії "Фідес".

Reuters зауважує, що доказів Мадяр не надав, а зв’язатися з самим Роганом агентству не вдалося.

Поліція Угорщини у відповідь на запит агентства послалася на заяву на своєму сайті, в якій йдеться про розслідування підозри у приховуванні незаконно набутих коштів чи інших активів. Проте жодних прізвищ підозрюваних у заяві не називалось.

Мадяр також повідомив про замороження банківських рахунків «кількох підставних осіб», пов’язаних з урядом Орбана, який незабаром піде у відставку. Він не назвав імен власників заморожених рахунків.

54-річний Антал Роган був одним із найближчих помічників Віктора Орбана протягом усього його перебування на посаді прем'єр-міністра Угорщини.

Раніше Мадяр стверджував, що оточення Орбана розпочало виведення капіталів за кордон і розпродаж активів, переводячи десятки мільярдів форинтів до Об’єднаних Арабських Еміратів, США, Уругваю та інших країн.

Крім того, політик зауважив, що частина олігархічних родин уже залишила Угорщину, а інші готуються до від’їзду.

Мадяр вважає, що продаж активів і виїзд людей із близького оточення влади можуть бути пов’язані із майбутніми розслідуваннями та політичною нестабільністю в країні.

Вибори в Угорщині

12 квітня в Угорщині пройшли парламентські вибори, де партія "Фідес" чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана, яка перебуває при владі останні 16 років, програла опозиційній "Тисі" Петера Мадяра.

В Угорщині главу уряду обирає парламент за пропозицією президента і зазвичай ним стає лідер партії, що перемогла на парламентських виборах.

Згідно підрахунку, "Тиса" здобуває конституційну більшість й зможе змінювати конституцію Угорщини та провідні закони.

Мадяр – колишній член "Фідес", працював у Брюсселі та був пов’язаний із владною системою, але згодом вийшов із партії, назвавши її корумпованою. Очолювана ним партія "Тиса" була неактивною до 2024 року й дуже швидко стала головною опозиційною силою, а тепер – переможцем виборів.

Мадяр офіційно очолить новий уряд Угорщини 9 травня.

Зміна влади в Угорщині дозволила Європейському Союзу схвалити надання Україні кредиту обсягом 90 млрд євро та 20-й пакет санкцій проти Росії.