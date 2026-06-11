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Європейський центробанк готується підняти ставки вперше з 2023 року

ЄЦБ
Центробанк Європи перегляне прогнози інфляції до 2027 року та змінить ставки

Європейський центральний банк має намір ухвалити рішення про підвищення облікових ставок, що стане першим таким кроком із 2023 року. Регулятор більше не може ігнорувати стрімке зростання інфляції, спровоковане військовим конфліктом за участю Ірану.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням Bloomberg.

Бойові дії тривають уже понад три місяці і стабільно утримують світові ціни на нафту на критично високому рівні. У зв'язку з цим економісти, опитані агентством Bloomberg, прогнозують зростання депозитної ставки на чверть відсоткового пункту — до 2,25%. 

Нові прогнози інфляції

Нові квартальні макроекономічні прогнози, ймовірно, підтвердять подальше прискорення інфляції, яка за підсумками травня вже досягла позначки 3,2%.

Експерти очікують суттєвого перегляду показників у бік збільшення як на поточний, так і на наступний роки, що торкнеться і базових факторів ціноутворення, за якими пильно стежить регулятор.

З іншого боку, ЄЦБ змушений зважати на помітне сповільнення економічного зростання в регіоні. Травневі опитування зафіксували спад ділової активності, що викликало дискусії серед фінансистів щодо того, наскільки суттєво можна підвищувати ставки без ризику спровокувати повноцінну рецесію. 

Перспективи відсоткових ставок

Учасники ринку схиляються до думки, що після поточного рішення ЄЦБ проведе щонайменше ще одне підвищення ставок цього року, вивівши їх на верхню межу нейтрального для економіки діапазону.

Сама Крістін Лагард раніше характеризувала подібні кроки як "виміряне коригування", необхідне для реагування на суттєве, але не надто затяжне перевищення інфляційних цілей.

Очікується, що в оновлених матеріалах банку прогнози щодо інфляції на 2026 та 2027 роки будуть погіршені, тоді як оцінки темпів зростання валового внутрішнього продукту — знижені.

Головним чинником тут виступає нафта, вартість якої залишатиметься високою значно довше, ніж припускали аналітики на момент початку війни з Іраном. 

Ситуація з економічним зростанням виглядає ще складнішою. Падіння ВВП єврозони на 0,2% у першому кварталі виявилося значно глибшим за березневі очікування ЄЦБ через волатильні статистичні дані з Ірландії. 

Європейський центральний банк може знову представити кілька альтернативних сценаріїв розвитку подій на випадок, якщо ціни на паливо виявляться вищими за базові оцінки.

Нагадаємо, в квітні ЄЦБ ухвалив рішення залишити ключові процентні ставки без змін. Регулятор 21 країни єврозони зберіг ставку за банківськими депозитами на рівні 2%, що збіглося з очікуваннями більшості економістів. Водночас він посилив риторику щодо геополітичних загроз, зазначивши, що воєнні дії в Ірані безпосередньо впливають на вартість енергоносіїв та загальну стабільність європейської економіки.

Автор:
Тетяна Бесараб