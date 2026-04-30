Європейський центробанк зберіг процентні ставки та попередив про інфляційні ризики через війну в Ірані

євро
ЄЦБ зберіг ставку 2%

Європейський центральний банк у четвер ухвалив рішення залишити ключові процентні ставки без змін. Регулятор 21 країни єврозони зберіг ставку за банківськими депозитами на рівні 2%, що збіглося з очікуваннями більшості економістів. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Водночас ЄЦБ посилив риторику щодо геополітичних загроз, зазначивши, що воєнні дії в Ірані безпосередньо впливають на вартість енергоносіїв та загальну стабільність європейської економіки.

Вплив іранського конфлікту на енергоносії

Основною причиною занепокоєння центрального банку 21 країни єврозони стала війна в Ірані. Перебої у постачанні палива через Ормузьку протоку вже спровокували зростання цін на енергоносії.

Регулятор наголосив: чим довше триватиме конфлікт і зберігатимуться високі ціни на енергію, тим сильнішим буде тиск на загальну інфляцію та економічну активність у регіоні.

Оновлені прогнози інфляції

Хоча довгострокові інфляційні очікування залишаються стабільними, короткострокові прогнози значно зросли.

Інфляція в єврозоні вже перевищила цільовий показник у 2%, і в ЄЦБ очікують її подальшого прискорення найближчими місяцями.

На цьому фоні ризики зниження темпів економічного зростання в Європі посилилися.

Попри нинішню паузу, ринок очікує посилення монетарної політики в майбутньому. Інвестори прогнозують, що протягом наступних 12 місяців ЄЦБ може тричі підвищити депозитну ставку — до рівня 2,75%.

Наразі також збережено ставки за тижневими та щоденними аукціонами для банків на рівнях 2,15% та 2,40% відповідно.

Облікова ставка в Україні

В Україні 30 квітня правління Національного банку ухвалило рішення залишити незмінною облікову ставку на рівні 15 %. Регулятор відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. 

В НБУ зауважують, що дане рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики.

Автор:
Тетяна Бесараб