Европейский центробанк сохранил процентные ставки и предупредил об инфляционных рисках из-за войны в Иране

Европейский центральный банк в четверг принял решение оставить ключевые процентные ставки без изменений. Регулятор 21 страны еврозоны сохранил ставку по банковским депозитам на уровне 2%, что совпало с ожиданиями большинства экономистов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

В то же время ЕЦБ усилил риторику геополитических угроз, отметив, что военные действия в Иране оказывают непосредственное влияние на стоимость энергоносителей и общую стабильность европейской экономики.

Влияние иранского конфликта на энергоносители

Основной причиной обеспокоенности центрального банка 21 страны еврозоны стала война в Иране. Перебои в поставках топлива через Ормузский пролив уже спровоцировали рост цен на энергоносители.

Регулятор подчеркнул, что чем дольше будет продолжаться конфликт и будут сохраняться высокие цены на энергию, тем сильнее будет давление на общую инфляцию и экономическую активность в регионе.

Прогнозы инфляции

Хотя долгосрочные инфляционные ожидания остаются стабильными, краткосрочные прогнозы значительно выросли.

Инфляция в еврозоне уже превысила целевой показатель в 2%, и в ЕЦБ ожидают дальнейшего ускорения в ближайшие месяцы.

На этом фоне риски понижения темпов экономического роста в Европе усилились.

Несмотря на паузу, рынок ожидает усиления монетарной политики в будущем. Инвесторы прогнозируют, что в течение следующих 12 месяцев ЕЦБ может трижды повысить депозитную ставку до уровня 2,75%.

Также сохранены ставки по недельным и ежедневным аукционам для банков на уровнях 2,15% и 2,40% соответственно.

Учетная ставка в Украине

В Украине 30 апреля правление Национального банка приняло решение оставить неизменной учетную ставку на уровне 15%. Регулятор откладывает дальнейшее смягчение процентной политики с учетом рисков усиления инфляционного давления и ухудшения инфляционных ожиданий.

В НБУ отмечают, что данное решение поддержит привлекательность гривневых инструментов, устойчивость валютного рынка и контролируемость ожиданий с целью сохранения умеренной инфляции в текущем году и приведения ее к цели 5% на горизонте политики.