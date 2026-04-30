Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,08

+0,01

EUR

51,58

+0,08

Наличный курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,66

51,47

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Европейский центробанк сохранил процентные ставки и предупредил об инфляционных рисках из-за войны в Иране

евро
ЕЦБ сохранил ставку 2%

Европейский центральный банк в четверг принял решение оставить ключевые процентные ставки без изменений. Регулятор 21 страны еврозоны сохранил ставку по банковским депозитам на уровне 2%, что совпало с ожиданиями большинства экономистов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

В то же время ЕЦБ усилил риторику геополитических угроз, отметив, что военные действия в Иране оказывают непосредственное влияние на стоимость энергоносителей и общую стабильность европейской экономики.

Влияние иранского конфликта на энергоносители

Основной причиной обеспокоенности центрального банка 21 страны еврозоны стала война в Иране. Перебои в поставках топлива через Ормузский пролив уже спровоцировали рост цен на энергоносители.

Регулятор подчеркнул, что чем дольше будет продолжаться конфликт и будут сохраняться высокие цены на энергию, тем сильнее будет давление на общую инфляцию и экономическую активность в регионе.

Прогнозы инфляции

Хотя долгосрочные инфляционные ожидания остаются стабильными, краткосрочные прогнозы значительно выросли.

Инфляция в еврозоне уже превысила целевой показатель в 2%, и в ЕЦБ ожидают дальнейшего ускорения в ближайшие месяцы.

На этом фоне риски понижения темпов экономического роста в Европе усилились.

Несмотря на паузу, рынок ожидает усиления монетарной политики в будущем. Инвесторы прогнозируют, что в течение следующих 12 месяцев ЕЦБ может трижды повысить депозитную ставку до уровня 2,75%.

Также сохранены ставки по недельным и ежедневным аукционам для банков на уровнях 2,15% и 2,40% соответственно.

Учетная ставка в Украине

В Украине 30 апреля правление Национального банка приняло решение оставить неизменной учетную ставку на уровне 15%. Регулятор откладывает дальнейшее смягчение процентной политики с учетом рисков усиления инфляционного давления и ухудшения инфляционных ожиданий.

В НБУ отмечают, что данное решение поддержит привлекательность гривневых инструментов, устойчивость валютного рынка и контролируемость ожиданий с целью сохранения умеренной инфляции в текущем году и приведения ее к цели 5% на горизонте политики.

Автор:
Татьяна Бессараб