ЕЦБ оставил ключевые ставки без изменений: почему прогнозы по инфляции превзошли ожидания

Европейский центральный банк в четверг принял решение оставить учетные ставки по-прежнему. Регулятор пересмотрел свои ожидания по поводу экономического подъема и темпов инфляции в сторону увеличения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Такой шаг обусловлен неожиданной выносливостью экономики еврозоны, успешно противостоящей глобальным торговым вызовам.

Несмотря на определенные трудности в промышленности, внутренние затраты и стабильность экспорта позволили региону превзойти предварительные прогнозы аналитиков.

Обновлены прогнозы инфляции и роста

Экономический рост еврозоны оказался лучше прогнозов ЕЦБ. Этому способствовала устойчивость экспортеров к новым тарифам США и активный внутренний спрос, компенсировавший стагнацию в промышленном секторе.

В частности, прогноз на 2026 год было скорректировано из-за медленнее, чем ожидалось, снижения цен в секторе услуг.

Пока показатель инфляции колеблется вблизи целевой отметки в 2%, и банк прогнозирует сохранение этой тенденции в ближайшей перспективе.

Будущая траектория процентных ставок

Положительная динамика заставила инвесторов предположить завершение цикла смягчения монетарной политики, в ходе которого ставка уже была снижена с 4 до 2%. Однако руководство ЕЦБ избегает конкретных обещаний по поводу дальнейших шагов.

Банк продолжает придерживаться гибкой стратегии, при которой решения по стоимости заимствований будут приниматься на каждом заседании отдельно, основываясь на актуальных экономических данных.

ЕЦБ признал, что экономика еврозоны демонстрирует лучшую ожидаемую активность: прогнозы роста на ближайшие годы составляют 1,2–1,4%, что поддерживается фискальными стимулами Германии и стабильным рынком труда.

В то же время прогнозы базовой инфляции были повышены из-за сложных факторов, таких как внедрение углеродных квот и валютные колебания. В частности, особое внимание уделяется курсу евро к юаню, поскольку вопрос конкурентоспособности с Китаем становится для Европы более критичным, чем торговые отношения с США.

Учетная ставка в Украине

В Украине 11 декабря правление Национального банка приняло решение оставить неизменной учетную ставку на уровне 15,5% на фоне сохранения рисков, связанных с международным финансированием.

Регулятор будет поддерживать относительно жесткие монетарные условия, чтобы сохранить устойчивость валютного рынка и привлекательность сбережений в гривне и обеспечить устойчивое снижение инфляции до 5% на горизонте политики.