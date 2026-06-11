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Производитель "зеленой" энергии отсудил у России более 5,5 млн грн за уничтоженную СЭС в Бахмуте

Бахмут
В 2022 году СЭС в Бахмуте прекратила деятельность и была разрушена

Хозяйственный суд Донецкой области удовлетворил иск ООО "Энерго-Индастри" и постановил взыскать с РФ более 5,5 млн грн ущерба, нанесенного войной.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Expro.

Предприятие обратилось в суд с требованием компенсировать финансовые потери, связанные с уничтожением и потерей производственных мощностей в Бахмуте Донецкой области.

До начала полномасштабного вторжения РФ ООО "Энерго-Индастри" активно работало в секторе возобновляемой энергетики. Компания оперировала солнечной электростанцией (СЭС) в Бахмуте и осуществляла генерацию и продажу экологической электроэнергии в энергосети Украины по "зеленому" тарифу.

После развертывания активных боевых действий в 2022 году менеджмент компании был вынужден экстренно остановить операционную деятельность на промышленной площадке и эвакуировать персонал.

Технологическое оборудование и другое имущество СЭС остались в городе, который впоследствии стал зоной активных боевых действий и испытал масштабные разрушения.

В рамках судебного разбирательства была проведена сертифицированная экспертная оценка, которая зафиксировала точный размер прямых материальных потерь компании.

По выводам оценщиков, сумма ущерба составляет около $132 тыс., что по официальному курсу превышает 5,5 млн грн.

Исследовав предоставленные доказательства, суд пришел к выводу, что факт полного уничтожения активов, подтвержденный объем финансовых потерь, а также непосредственная причинно-следственная связь между действиями войск РФ и материальным ущербом предприятия полностью доказана.

Кроме присуждения базовой суммы компенсации за СЭС, суд обязал Российскую Федерацию полностью возместить истцу расходы по привлечению экспертов для оценки имущества и уплаты судебного сбора.

О компании

ООО "Энерго-Индастри" является предприятием с прямыми иностранными инвестициями. Основателем компании выступает литовская энергетическая группа E Energija.

Согласно YouControl, конечным бенефициарным владельцем юридического лица является гражданин Литвы Виргиниус Стриога.

До начала Великой войны литовская группа системно инвестировала в украинский сектор возобновляемой энергетики, специализируясь на строительстве и девелопменте объектов промышленной солнечной генерации.

Напомним, группа "Агротрейд" отсудила в Российской Федерации 117 миллионов гривен за ущерб на Харьковщине, нанесенный во время оккупации Купянского района в 2022 году.

Автор:
Татьяна Бессараб