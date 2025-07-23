Суд обязал Россию заплатить почти 500 млн грн за убытки пяти украинских банков

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в Россию и обязал страну-агрессора выплатить 498,5 млн грн компенсации. Это уже второе положительное для Фонда решение. Иск объединяет интересы пяти обанкротившихся финучреждений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ФГВФЛ.

Фонд гарантирования выиграл второй иск

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выиграл групповой иск против России, в рамках которого суд обязал страну-агрессора компенсировать 498,5 млн грн ущерба пяти украинским банкам: Грин Банк, Эрде Банк, Укргазпромбанк, Таврика и Фортуна-Банк.

Эти банки потеряли часть активов, в том числе объекты недвижимости и залоговое имущество, которые остались на территориях Донецкой и Луганской областей, оккупированных Россией в 2014 году. В этой связи финансовые учреждения не могли распоряжаться этим имуществом.

Как отметила директор-распорядитель Фонда Ольга Белай, иски подаются с целью фиксации всех нанесенных убытков и формирования судебной практики, которая позволит в будущем требовать компенсацию на международном уровне.

Общие потери украинских банков от действий России до полномасштабного вторжения оценивают в 84 миллиарда гривен.

О других исках

По состоянию на сегодняшний день суды рассматривают еще два иска Фонда гарантирования вкладов физических лиц против Российской Федерации о возмещении ущерба, нанесенного украинским банкам до начала полномасштабной войны.

В частности, по делу ПАО "КБ "Промэкономбанк" с требованием на 651 млн. грн. Верховный Суд недавно передал дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Еще один групповой иск более чем на 920 млн грн, поданный в мае 2025 года, объединяет потери четырех банков: Киевская Русь, Актив-Банк, Энергобанк и Петрокоммерц-Украина.

Кроме того, в январе 2024 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Фонда по делу банка Украинский финансовый мир, постановив взыскать с России более 1,9 млрд грн. Решение вступило в законную силу и уже передано в исполнительную службу.

Напомним, апелляционный суд Парижа 1 июля 2025 года оставил в силе решение Арбитражного трибунала по компенсации Ощадбанку потерь, причиненных аннексией Крыма, и обязал Россию дополнительно оплатить 300 тысяч евро судебных издержек.