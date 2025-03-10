Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,21

--0,06

EUR

44,73

+0,17

Наличный курс:

USD

41,34

41,22

EUR

44,80

44,60

Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Три года большой войны

Три года 

большой войны
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ФГВФЛ подал объединенный иск против РФ на 500 млн грн за убытки пяти обанкротившихся банков

ФГВФЛ подал объединенный иск против РФ на 500 млн грн за убытки пяти обанкротившихся банков
Поданный иск объединен, что стало новой практикой.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в январе подал в украинский суд новый иск против Российской Федерации по поводу ущерба, причиненного в результате военной агрессии банкам, находящимся в Фонде.

Об этом сообщила директор-распорядитель фонда Ольга Белай в интервью Интерфаксу-Украина.

Что известно об иске

Поданный иск объединен, что стало новой практикой, поскольку в него включены пять банков. В настоящее время иск находится на подготовительной стадии, отметила Белай.

Она добавила, что "на выходе" еще один объединенный иск на четыре банковских учреждения.

В настоящее время продолжаются дальнейшие исследования и формирование доказательной базы других банков. По предварительным подсчетам, общая сумма ущерба от действий РФ к началу полномасштабного вторжения уже превышает 71 млрд грн.

Белай добавила, что подача новых исков запланирована в ближайшее время после завершения необходимой подготовительной работы.

По ее мнению, объединенные иски будут интересны с юридической точки зрения.

Директор-распорядитель добавила, что Фонд уже имеет положительное решение суда относительно банка "Украинский финансовый мир" и передал его во исполнение Государственной исполнительной службе, открывшей исполнительные производства.

О механизме процесса

Белай отметила, что в настоящее время определяется механизм выполнения этого процесса со стороны государства. Она считает это системной проблемой, поскольку подобные иски рассматриваются в украинских судах не только ФГВФЛ, и все истцы будут обращаться в Министерство юстиции для выполнения таких решений, что требует выработки соответствующей правовой практики.

По ее словам, принятые решения должны быть признаны и исполнены за границей. Она подчеркнула, что с самого начала работа строилась с учетом всех норм международного права, что дает реальные перспективы использования для компенсации зарубежных активов страны-агрессора.

О судебном опыте

Директор-распорядитель также сообщила, что еще по одному иску – в отношении донецкого Промэкономбанка – суд первой инстанции отказал Фонду, который теперь подал апелляцию.

Белай пояснила, что Фонд осознает сложности с получением компенсации за ущерб, причиненный Россией в период с 2014 года до начала полномасштабной агрессии в 2022 году, поскольку в Украине отсутствуют российские активы, на которые можно было бы наложить взыскание. В то же время, по ее словам, Фонд вынужден действовать в этом направлении из-за отсутствия на сегодняшний день единого государственного механизма для решения такого вопроса.

В то же время, отметила она, для компенсации нанесенного Россией ущерба после полномасштабной агрессии 2022 года Фонд ожидает открытия Международного реестра убытков и готовит соответствующее заявление.

Белай добавила, что механизм компенсации был создан на международном уровне в Гааге. Пока он открыт только для частных пострадавших, а юридические лица, по ожиданиям, смогут подавать заявления до конца 2025 года.

Она подчеркнула, что Фонд ведет собственный реестр и ожидает возможности подачи заявлений. Кроме того, среди зафиксированного ущерба есть разрушенное имущество не только в прифронтовых районах, но и в центральных регионах Украины в результате ракетных ударов.

О реестре убытков

Международный реестр ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины (RD4U), создан для сбора заявлений о компенсации потерь, ущерба и ущерба, причиненного российской агрессией с 24 февраля 2022 года на всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Это первый шаг к международному компенсационному механизму. Реестр был создан Украиной, ЕС и еще 42 странами и расположен в Гааге.

Напомним, в конце января реестр убытков возобновил работу. Подать заявление о возмещении ущерба можно на портале "Дія".

Автор:
Ольга Опенько