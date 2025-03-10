ФГВФЛ подал объединенный иск против РФ на 500 млн грн за убытки пяти обанкротившихся банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в январе подал в украинский суд новый иск против Российской Федерации по поводу ущерба, причиненного в результате военной агрессии банкам, находящимся в Фонде.

Об этом сообщила директор-распорядитель фонда Ольга Белай в интервью Интерфаксу-Украина.

Что известно об иске

Поданный иск объединен, что стало новой практикой, поскольку в него включены пять банков. В настоящее время иск находится на подготовительной стадии, отметила Белай.

Она добавила, что "на выходе" еще один объединенный иск на четыре банковских учреждения.

В настоящее время продолжаются дальнейшие исследования и формирование доказательной базы других банков. По предварительным подсчетам, общая сумма ущерба от действий РФ к началу полномасштабного вторжения уже превышает 71 млрд грн.

Белай добавила, что подача новых исков запланирована в ближайшее время после завершения необходимой подготовительной работы.

По ее мнению, объединенные иски будут интересны с юридической точки зрения.

Директор-распорядитель добавила, что Фонд уже имеет положительное решение суда относительно банка "Украинский финансовый мир" и передал его во исполнение Государственной исполнительной службе, открывшей исполнительные производства.

О механизме процесса

Белай отметила, что в настоящее время определяется механизм выполнения этого процесса со стороны государства. Она считает это системной проблемой, поскольку подобные иски рассматриваются в украинских судах не только ФГВФЛ, и все истцы будут обращаться в Министерство юстиции для выполнения таких решений, что требует выработки соответствующей правовой практики.

По ее словам, принятые решения должны быть признаны и исполнены за границей. Она подчеркнула, что с самого начала работа строилась с учетом всех норм международного права, что дает реальные перспективы использования для компенсации зарубежных активов страны-агрессора.

О судебном опыте

Директор-распорядитель также сообщила, что еще по одному иску – в отношении донецкого Промэкономбанка – суд первой инстанции отказал Фонду, который теперь подал апелляцию.

Белай пояснила, что Фонд осознает сложности с получением компенсации за ущерб, причиненный Россией в период с 2014 года до начала полномасштабной агрессии в 2022 году, поскольку в Украине отсутствуют российские активы, на которые можно было бы наложить взыскание. В то же время, по ее словам, Фонд вынужден действовать в этом направлении из-за отсутствия на сегодняшний день единого государственного механизма для решения такого вопроса.

В то же время, отметила она, для компенсации нанесенного Россией ущерба после полномасштабной агрессии 2022 года Фонд ожидает открытия Международного реестра убытков и готовит соответствующее заявление.

Белай добавила, что механизм компенсации был создан на международном уровне в Гааге. Пока он открыт только для частных пострадавших, а юридические лица, по ожиданиям, смогут подавать заявления до конца 2025 года.

Она подчеркнула, что Фонд ведет собственный реестр и ожидает возможности подачи заявлений. Кроме того, среди зафиксированного ущерба есть разрушенное имущество не только в прифронтовых районах, но и в центральных регионах Украины в результате ракетных ударов.

О реестре убытков

Международный реестр ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины (RD4U), создан для сбора заявлений о компенсации потерь, ущерба и ущерба, причиненного российской агрессией с 24 февраля 2022 года на всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Это первый шаг к международному компенсационному механизму. Реестр был создан Украиной, ЕС и еще 42 странами и расположен в Гааге.

Напомним, в конце января реестр убытков возобновил работу. Подать заявление о возмещении ущерба можно на портале "Дія".