Заявления о компенсации потерь снова принимают: Реестр убытков возобновил работу

На портале "Дія" возобновлена возможность подачи заявлений в международный Реестр убытков относительно повреждения или уничтожения жилья.

Об этом сообщается на портале "Дія".

Отмечается, что вернулась еще одна категория заявлений, с помощью которых можно засвидетельствовать масштабы ущерба из-за полномасштабного вторжения РФ.

Подать заявление о возмещении ущерба можно на портале "Дія". Для этого нужно перейти в Каталог услуг – Репарации: международный Реестр убытков по ссылке .

Даже если жилье расположено в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях, либо граждане участвовали в "єВідновлення" или регистрировали имущество в Госреестре вещных прав — заявление все равно следует подать, отмечает прессслужба.

Кого касается компенсация в случае смерти близкого

Заявление в Международный Реестр убытков в связи со смертью близких членов семьи могут подать родители, другой из супругов, гражданские партнеры и дети лиц, погибших в результате агрессии России против Украины, начиная с 24 февраля 2022 года.

Также возместить могут другие родственники, если они могут доказать наличие законного интереса.

Заявители должны будут предоставить информацию о себе, личности умершего, отношениях и умершим лицом и событии, повлекшем смерть. Доказательства других материальных убытков, причиненных смертью близкого члена семьи, таких как потеря дохода или поддержки, для подачи заявления в этой категории не подаются, а могут быть в других соответствующих категориях.

О реестре убытков

Международный Реестр убытков, причиненного агрессией РФ против Украины (RD4U), создан для сбора заявлений о компенсации ущерба, потерь или ущерба, причиненного агрессией России против Украины с 24 февраля 2022 года на территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Это первый шаг к международному компенсационному механизму. Реестр был создан Украиной, ЕС и еще 42 странами и расположен в г. Гаага.

Международный реестр ущерба стартовал 2 апреля 2024 года. По прогнозам, на возмещение ущерба может подать до 8 миллионов украинцев, пострадавших от войны.

Больше о том, как работает реестр и каковы его цели, читайте в статье "Международный реестр убытков от России: как податься и когда ждать результатов".