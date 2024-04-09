В Международный реестр убытков могут подать заявки до 8 миллионов потерпевших от войны украинцев

Только по первой категории о разрушении жилья ожидается получение от 300 до 600 тысяч заявлений на возмещение.

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На цифровой платформе Международного реестра ущерба может зарегистрироваться от 6 до 8 миллионов пострадавших от войны.

Об этом заявил в комментарии Delo.ua исполнительный директор реестра Маркиян Ключковский. По его словам, за первые сутки оформили заявки на поврежденное или уничтоженное российской войной имущество 510 человек. Это почти 3000 файлов с доказательствами разрушений – дополнительно к информации, которая подтягивается автоматически из украинских реестров и баз данных.

510 человек

Подали документы в течение первых суток работы реестра

"Реестр мы запускаем поэтапно. На первом этапе могут подать те, кто подавал заявление по программе "єВідновлення" и кто получил акт комиссионного обследования, который выдают местные власти. Это малая выборка, но именно на этих людях мы хотим оттестировать работу платформы. Ведь система новае, возможны ошибки, они будут корректироваться в процессе. Через 2-3 недели подать заявление смогут все собственники поврежденного жилья", - пояснил Ключковский.

По предварительным расчетам, только по первой категории о разрушении жилья ожидается получение от 300 до 600 тысяч заявлений на возмещение. В общей сложности реестр охватит 40 категорий пострадавших и будет принимать заявления от физических, юрлиц и государства Украины.

Впоследствии заявления смогут подать другие владельцы разрушенного или поврежденного имущества, в частности, чья недвижимость расположена на временно оккупированных территориях.

Уже летом, как отметил исполнительный директор реестра, "Дія" будет принимать сообщения о вреде жизни, здоровью, случаях пыток и сексуальном насилии. Следующим этапом заявки на компенсацию сможет подавать бизнес и государство.

В реестре подчеркивают, что после этапа приема имущественных заявлений в приоритете заявления, связанные с человеческими потерями – потеря жизни, потеря здоровья, увечье, пытки, сексуальные насилия, а также расчеты убытков, связанных с критической инфраструктурой.

"Это то, что откроет нам дорогу к подсчету убытков у представителей бизнеса и государства. Сейчас решаем, как это прописать технологически, ведь юридические лица пока мало взаимодействуют с "Дією" - это усложняет процесс интеграции юридических лиц до подачи заявок через цифровую платформу. К тому же эти заявления будут сложными, объемными - с технической точки зрения необходимо время, чтобы должным образом подготовить систему", - пояснил Ключковский.

Больше о том, как работает реестр и каковы его цели, читайте в статье "Международный реестр убытков от России: как податься и когда ждать результатов".