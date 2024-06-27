Украинцы могут подать заявление о поврежденном имуществе на оккупированных территориях в Реестр убытков: в "Дії" стартовал бета-тест

Украинцы, чье имущество пострадало в результате боевых действий или оккупации, теперь могут подать заявление в международный Реестр убытков через приложение "Дія".

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Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Цель этого тестирования — обеспечить бесперебойное функционирование сервиса и предоставить каждому пострадавшему украинцу возможность приобщиться к формированию базы данных для будущих репараций и компенсаций за ущерб, нанесенный российской агрессией.

Участники тестирования могут подать заявление, если они владельцы поврежденного или уничтоженного жилья, даже если:

Право собственности на имущество не зарегистрировано в Государственном реестре прав на недвижимое имущество,

Нет акта о поврежденном имуществе и они не подавались на программу "єВідновлення",

Дом находится на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий.

"Важно, чтобы каждый пострадавший украинец подал заявление о причиненном вреде. Так мы покажем всему миру реальную картину ущерба и зверств от поступков оккупанта. И самое важное — ваши заявления помогут запустить компенсационный механизм, трансформирующийся в репарации и восстановление страны", - отметили в ведомстве.

Кто может участвовать в тестировании

Для участия в бета-тестировании необходимо отвечать следующим критериям:

быть гражданином Украины,

Быть совершеннолетним,

иметь карту налогоплательщика.

Напомним, Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины готовит постановление о расширении экспериментального проекта по дистанционному обследованию разрушенного жилья на временно оккупированных территориях (ТОТ) и в зоне боевых действий.

Новый проект, первоначально запущенный в Мелитополе, использует технологию дистанционного зондирования Земли для фиксации разрушений жилья. Это позволяет вносить информацию о поврежденном имуществе в Государственный реестр недвижимости для последующей выплаты компенсаций владельцам.

Добавим, что возможность сообщить о поврежденном или уничтоженном имуществе в международный Реестр убытков в "Дії" появилась у украинцев еще в мае.