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Украинцы могут подать заявление о поврежденном имуществе на оккупированных территориях в Реестр убытков: в "Дії" стартовал бета-тест
Украинцы, чье имущество пострадало в результате боевых действий или оккупации, теперь могут подать заявление в международный Реестр убытков через приложение "Дія".
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
Цель этого тестирования — обеспечить бесперебойное функционирование сервиса и предоставить каждому пострадавшему украинцу возможность приобщиться к формированию базы данных для будущих репараций и компенсаций за ущерб, нанесенный российской агрессией.
Участники тестирования могут подать заявление, если они владельцы поврежденного или уничтоженного жилья, даже если:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
- Право собственности на имущество не зарегистрировано в Государственном реестре прав на недвижимое имущество,
- Нет акта о поврежденном имуществе и они не подавались на программу "єВідновлення",
- Дом находится на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий.
"Важно, чтобы каждый пострадавший украинец подал заявление о причиненном вреде. Так мы покажем всему миру реальную картину ущерба и зверств от поступков оккупанта. И самое важное — ваши заявления помогут запустить компенсационный механизм, трансформирующийся в репарации и восстановление страны", - отметили в ведомстве.
Кто может участвовать в тестировании
Для участия в бета-тестировании необходимо отвечать следующим критериям:
- быть гражданином Украины,
- Быть совершеннолетним,
- иметь карту налогоплательщика.
Напомним, Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины готовит постановление о расширении экспериментального проекта по дистанционному обследованию разрушенного жилья на временно оккупированных территориях (ТОТ) и в зоне боевых действий.
Новый проект, первоначально запущенный в Мелитополе, использует технологию дистанционного зондирования Земли для фиксации разрушений жилья. Это позволяет вносить информацию о поврежденном имуществе в Государственный реестр недвижимости для последующей выплаты компенсаций владельцам.
Добавим, что возможность сообщить о поврежденном или уничтоженном имуществе в международный Реестр убытков в "Дії" появилась у украинцев еще в мае.