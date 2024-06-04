Рада приняла за основу законопроект, упрощающий процедуру компенсации за уничтоженное жилье

4 июня Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №11161, упрощающий порядок получения компенсации за уничтоженное на временно оккупированных территориях имущество.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Законопроект предусматривает, что владельцы разрушенного имущества на оккупированных территориях смогут получить компенсацию, даже если у них нет возможности предоставить фото- и видеофиксацию повреждений.

"При этом физическое освидетельствование объектов недвижимого имущества не проводится. Владелец такого имущества имеет право на отказ от права собственности на такое имущество в пользу государства", - написал он.

Согласно тексту проекта, компенсацию могут получить владельцы недвижимого имущества, разрушенного в результате боевых действий или на временно оккупированных территориях. Размер компенсации будет определяться исходя из стоимости разрушенного имущества.

Законопроект еще должен быть рассмотрен во втором чтении и проголосован в целом.

Как рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, законопроект разрабатывался совместно с представителями области, поскольку она является одной из наиболее пострадавших от войны.

По его словам, законопроект касается тех украинцев, которые физически не могут предоставить доказательства повреждения их домов или иного имущества в результате боевых действий и не могут попасть домой для сбора всех необходимых документов.

"Владелец имущества сможет подать заявление на получение компенсаций без фото- или видеофиксации повреждения, а также без осмотра комиссии. Ключевые условия — имущество находится на территории ведения активных боевых действий, или населенные пункты находятся под оккупацией", - написал Синегубов.

Компенсация за уничтоженное жилье: как работает

Компенсацию от государства за полностью разрушенное жилье по программе "єВідновлення" запустили с 1 августа 2023 года. Она предусматривает для граждан, чье жилье было уничтожено в результате российской вооруженной агрессии, предоставление средств от государства на приобретение нового дома. Финансирование осуществляется в виде жилищного сертификата, который владелец уничтоженного жилья может обменять на новое.

На начало января 2024 года на компенсацию за уничтоженное жилье подали 8395 украинских семей. 4095 заявлений уже рассмотрели соответствующие комиссии при органах местного самоуправления, а 941 заявление находятся в обработке. Позитивное решение, результатом которого является формирование жилищного сертификата, получили 2027 заявителей. Общая сумма сложившихся жилищных сертификатов составила уже более 3,6 млрд. гривен. Это те средства, которые государство перечислит продавцам недвижимости, которую для себя по программе "єВідновлення" изберут граждане.

Напомним, правительство упростил процедуру прекращения права собственности на уничтоженные жилые объекты для владельцев, получивших жилищные сертификаты. Теперь для этого достаточно выписки из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества, которое можно получить у нотариуса или местного совета.

22 февраля Верховная Рада одобрила закон, открывающий новые возможности для граждан приобрести собственное жилье в кредит через программу "еОселя", позволяя использовать сертификаты государственной программы "Восстановление" как первый взнос.

Также раньше сообщалось, что ПриватБанк ввел возможность для украинцев, чье имущество пострадало или было уничтожено из-за военных действий, регистрировать несколько карточек "єВідновлення" через сервис Приват24.