Рада прийняла за основу законопроєкт, який спрощує процедуру компенсації за знищене житло

4 червня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект №11161, який спрощує порядок отримання компенсації за знищене на тимчасово окупованих територіях майно.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроект передбачає, що власники зруйнованого майна на окупованих територіях зможуть отримати компенсацію, навіть якщо вони не мають можливості надати фото- та відеофіксацію пошкоджень.

"При цьому фізичний огляд об’єктів нерухомого майна не проводиться. Власник такого майна має право на відмову від права власності на таке майно на користь держави", - написав він.

Згідно з текстом проєкту, компенсацію можуть отримати власники нерухомого майна, яке було зруйноване внаслідок бойових дій або на тимчасово окупованих територіях. Розмір компенсації буде визначатися на основі вартості зруйнованого майна.

Законопроект ще має бути розглянутий у другому читанні та проголосований в цілому.

Як розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, законопроєкт розроблявся спільно з представниками області, оскільки вона є однією з найбільш постраждалих від війни.

За його словами, законопроєкт стосується тих українців, які фізично не можуть надати докази пошкодження їхніх будинків чи іншого майна внаслідок бойових дій і не можуть потрапити додому для збору всіх необхідних документів.

"Власник майна зможе подати заяву на отримання компенсацій без фото- чи відео фіксації пошкодження, а також без огляду комісії. Ключові умови — майно знаходиться на території ведення активних бойових дій, або ж населені пункти перебувають під окупацією", - написав Синєгубов.

Компенсація за знищене житло: як працює

Компенсацію від держави за повністю зруйноване житло за програмою "єВідновлення" запустили з 1 серпня 2023 року. Вона передбачає для громадян, чиє житло було знищено внаслідок російської збройної агресії, надання коштів від держави на придбання нової домівки. Фінансування відбувається у вигляді житлового сертифікату, який власник знищеного житла може обміняти на нове.

Станом на початок січня 2024 року на компенсацію за знищене житло подали 8395 українських родин. 4095 заяв вже розглянули відповідні комісії при органах місцевого самоврядування, а ще 941 заява знаходяться в обробці. Позитивне рішення, результатом якого є формування житлового сертифікату, отримали 2027 заявників. Загальна сума сформованих житлових сертифікатів склала вже більше 3,6 млрд гривень. Це ті кошти, які держава перерахує продавцям нерухомості, яку для себе за програмою "єВідновлення" оберуть громадяни.

Нагадаємо, уряд спростив процедуру припинення права власності на знищені житлові об’єкти для власників, які отримали житлові сертифікати. Тепер для цього достатньо витягу з Реєстру пошкодженого та знищеного майна, який можна отримати у нотаріуса або місцевій раді.

Додамо, що 22 лютого Верховна Рада схвалила закон, що відкриває нові можливості для громадян придбати власне житло у кредит через програму "єОселя", дозволяючи використовувати сертифікати державної програми "єВідновлення" як перший внесок.

Також раніше повідомлялося, що ПриватБанк запровадив можливість для українців, чиє майно постраждало або було знищено через військові дії, реєструвати кілька карток "єВідновлення" через сервіс Приват24.