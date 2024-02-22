В Україні об’єднали програми "єОселя" і "єВідновлення"

22 лютого Верховна Рада схвалила закон, що відкриває нові можливості для громадян придбати власне житло у кредит через програму "єОселя", дозволяючи використовувати сертифікати державної програми "єВідновлення" як перший внесок.

Про це повідомили у Мінекономіки.

Зазначається, що ця ініціатива поєднує дві ключові програми, надаючи українцям, які втратили житло внаслідок війни, шанс на новий початок.

"Втратили житло через війну й отримали житловий сертифікат "єВідновлення". А квартира, яку ви хочете придбати, — дорожча? Скоро ви зможете взяти кредит на нову домівку за програмою "єОселя", а частину вартості покрити сертифікатом "єВідновлення", - йдеться в повідомленні "Дії".

Розширення програми "єОселя" дозволить громадянам брати іпотеку не тільки на квартири, але й на приватні будинки чи таунхауси, спрямовуючи зусилля на забезпечення гідних умов проживання для українських родин.

Через "єОселюя" можна купувати будинки і таунхауси

З 30 січня 2024 року за програмою “єОселя” можна купувати приватні будинки і таунхауси: як подати заявку.

Набули чинності зміни до умов отримання пільгових іпотечних кредитів за програмою "єОселя", завдяки чому позичальники вже можуть купувати не тільки квартири, а й житлові будинки або таунхауси.

Зазначається, що розмір житла має не перевищувати 62,5 кв. метра на одну людину, плюс 21 кв. метр на кожного наступного члена сім’ї. Будинок має бути зведений не більш ніж 3 роки тому. Тобто, сім'я з трьох осіб може отримати кредит на будинок площею до 104,5 кв.

Програма "єОселя" запрацювала в жовтні 2022 року. У Міністерстві додали, що з моменту запуску програми "єОселя", понад 7 500 українських сімей уже скористалися можливістю взяти кредит на суму понад 11,4 млрд грн для придбання власного житла. Заявки на отримання кредиту та сертифікатів за програмою можна подати через портал та застосунок "Дія", що робить процес максимально доступним і зручним.