Будинки і таунхауси: уряд розширив можливості програми "єОселя"

Зміни в програмі пільгового іпотечного кредитування "єОселя" увійшли в силу завдяки рішенню Кабінету міністрів України від 22 грудня 2023 року. Тепер учасники програми матимуть можливість придбати не лише квартири, а й житлові будинки, включаючи таунхауси.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Зміни дозволяють учасникам програми купувати не тільки квартири, а й приватні будинки або таунхауси, якщо об'єкт нерухомості був введений в експлуатацію не раніше, ніж за три роки до моменту укладення договору.

В Мінекономіки наголошують, що встановлена нормативна площа житлового будинку для сім’ї з однієї особи (одинока особа) — не більш як 62,5 кв. метра загальної площі. На кожного наступного члена сім’ї — додатково 21 кв. метр.

Проте, при купівлі житлових будинків, виключенням будуть дачні та садові будинки, або будинки збудовані на ділянках відмінних від земель житлової та громадської забудови.

Крім того, уряд збільшив граничну норму надання кредиту для учасників програми "єОселя", яка тепер становить до 104,5 кв. метра для сім'ї з трьох членів. Також враховано реальну вартість житла в різних населених пунктах.

Перший віце-прем'єр-міністр та міністр економіки України Юлія Свириденко пояснила, що розширення можливостей для кредитування об'єктів нерухомості стало відповіддю на високий попит на програму "єОселя". З початку дії програми, яка стала популярною серед населення, кредит вже отримали понад 6000 українських родин.

Урядова постанова також вносить корективи для ветеранів, членів їх сімей, інших категорій громадян, щодо умов купівлі житла за програмою "єОселя". Зокрема, уточнено визначення "військових ризиків", надані можливості страхування житла та обмежено повторну участь у програмі.

Зазначено, що ці зміни покликані зробити умови пільгового іпотечного кредиту більш привабливими для населення та покращити доступ до житла для різних категорій громадян.

Нагадаємо, українські родини продовжують активно використовувати програму “єОселя” для придбання житла за вигідними умовами. Загалом, банки надали практично 4600 іпотечних кредитів в рамках цієї програми, загальною сумою 6,7 мільярда гривень.

При цьому, 67% були надані військовослужбовцям і представникам правоохоронних органів, 12% отримали педагоги та науковці, а 9% - медичний персонал.