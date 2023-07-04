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Кабмін розширює програму "єОселя": кому буде доступна іпотека під 7% річних
В Україні збираються розширити програму доступної іпотеки "єОселя". Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
За його словами, участь у програмі зможуть взяти не лише військові, правоохоронці, вчителі, медики й науковці, а й інші українці, які не мають власного житла. Однак для останніх пільгова річна ставка становитиме на 3%, а 7% у гривні. Перший внесок становитиме від 20%, а термін кредитування буде до 20 років.
Очільник уряду розповів, що пільгові іпотечні кредити вже видали на понад 1,2 млрд гривень. Очікується, що зміни в умови програми дозволять суттєво активізувати надання іпотеки й українські родини, які потребують житла, зможуть отримати його "вже зараз".
Нагадаємо, програма доступного кредитування "єОселя" запрацювала в жовтні 2022 року. Тоді передбачалося, що реалізація другого етапу програми, в рамках якого на отримання кредитів під 7% річних зможуть розраховувати всі громадяни, стартуватиме з початку цього року. Для отримання іпотечного кредиту є такі критерії:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- бути громадянином України віком від 18 до 70 років;
- бути платоспроможним;
- володіти нерухомістю менше 52,5 кв м (додатково – 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї);
- не перебувати під санкціями;
- не брати участь в інших подібних державних програмах.
У грудні "єОселя" стала доступна в застосунку "Дія". Там можна подати заяву, а дані з 11 реєстрів "підтягуються" автоматично.