Кабмін розширює програму "єОселя": кому буде доступна іпотека під 7% річних

В Україні збираються розширити програму доступної іпотеки "єОселя". Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, участь у програмі зможуть взяти не лише військові, правоохоронці, вчителі, медики й науковці, а й інші українці, які не мають власного житла. Однак для останніх пільгова річна ставка становитиме на 3%, а 7% у гривні. Перший внесок становитиме від 20%, а термін кредитування буде до 20 років.

Очільник уряду розповів, що пільгові іпотечні кредити вже видали на понад 1,2 млрд гривень. Очікується, що зміни в умови програми дозволять суттєво активізувати надання іпотеки й українські родини, які потребують житла, зможуть отримати його "вже зараз".

Нагадаємо, програма доступного кредитування "єОселя" запрацювала в жовтні 2022 року. Тоді передбачалося, що реалізація другого етапу програми, в рамках якого на отримання кредитів під 7% річних зможуть розраховувати всі громадяни, стартуватиме з початку цього року. Для отримання іпотечного кредиту є такі критерії:

бути громадянином України віком від 18 до 70 років;

бути платоспроможним;

володіти нерухомістю менше 52,5 кв м (додатково – 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї);

не перебувати під санкціями;

не брати участь в інших подібних державних програмах.

У грудні "єОселя" стала доступна в застосунку "Дія". Там можна подати заяву, а дані з 11 реєстрів "підтягуються" автоматично.