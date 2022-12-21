В застосунку "Дія" запустили програму "єОселя"

21 грудня в застосунку “Дія” запустили програму пільгових державних кредитів на житло “єОселя” . Отримати такий кредит можна навіть під час війни.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Запустили програму "єОселя" в застосунку "Дія". Тепер українці можуть отримати пільговий кредит на житло від держави. На першому етапі послуга доступна для захисників, силовиків та їхніх сімей, а також для науковців та педагогів", - зазначив Федоров.

Він нагадав, що з початку повномасштабної війни мільйони українців втратили домівки. Тому президент Володимир Зеленський ініціював запуск програми доступного кредитування житла "єОселя", щоб українці поверталися додому, жили і працювали в Україні.

Кредит надається під 3% річних на строк від 1 до 20 років для придбання помешкання в житловому будинку квартирного типу. Власний внесок – від 20% вартості предмета іпотеки.

"Нашим завданням було розробити технічну частину послуги. Щоб ви не ходили по декілька разів у банк, збирали купу документів і стояли в чергах. Поки ви подаєте заяву, автоматично підтягуються дані з 11 реєстрів. А це — понад 300 полів заяв. Але в "Дії" це все відбувається всього в кілька кліків. До того ж, подати заяву можна одночасно в один чи в п'ять банків, а не ходити до них", - зауважив Федоров.

Дізнатися більше про програму "єОселя" можна за посиланням.

Зазначимо, програма доступної іпотеки "єОселя" реалізується через ПАТ "Українська фінансова житлова компанія" та Фонд розвитку підприємництва.

Нагадаємо, в Україні видано перший доступний іпотечний кредит під 3% річних за новою державною програмою “єОселя”. Позику співробітниці Національної поліції України в Чернігові видав Ощадбанк.