- Категорія
- Банки
- Дата публікації
-
В Україні видали перший кредит за державною іпотечною програмою "єОселя"
В Україні видано перший доступний іпотечний кредит під 3% річних за новою державною програмою “єОселя”. Позику співробітниці Національної поліції України в Чернігові видав Ощадбанк.
Про це повідомила пресслужба Ощадбанку.
Зазначається, що кредит виданий на придбання однокімнатної квартири в новобудові одного з забудовників міста.
"Нарешті моя мрія про власне житло здійсниться. Як тільки я почула про намір створення програми, зраділа, що як співробітник Національної поліції, підхожу під її умови. Заздалегідь обрала новобудову в затишному районі міста, проконсультувалась, які документи потрібно зібрати для отримання кредиту. Словом, була повністю готова до подання заявки. Далі все відбулось швидко. Після оформлення заявки мені зателефонували з Ощадбанку та запросили для підписання договору. І ось я перша учасниця програми, – розповідає пані Олена, перша позичальниця за програмою "єОселя".Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Ми першими відновили іпотечне кредитування під час війни і практично єдині серед українських банків надавали громадянам кредити на придбання житла протягом останніх місяців. Звісно, темпи кредитування зовсім інші, ніж до війни, але впевнений, що з запровадженням програми "єОселя" таких кредитів стане більше", – зазначив Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанку.
Нагадаємо, 3 жовтня запрацювала нова державна програма доступного кредитування для українців "єОселя".
Цього року завдяки державній програмі "єОселя" поліпшити житлові умови для себе та своєї родини зможуть:
- кадрові військовослужбовці ЗСУ, Національної гвардії, працівники інших силових відомств, поліцейські, а також члени їх сімей;
- педагоги закладів освіти державної або комунальної форми власності;
-
медичні працівники закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності;
- науковці.
Наразі "єОселя" працює в тестовому режимі. Триває її технічне доопрацювання для запуску в застосунку "Дія".
Кредит надається на строк від 1 до 20 років для придбання помешкання в житловому будинку квартирного типу. Власний внесок – від 20% вартості предмета іпотеки.
Програма доступної іпотеки єОселя реалізується через ПАТ "Українська фінансова житлова компанія" та Фонд розвитку підприємництва.