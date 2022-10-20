В Украине выдали первый кредит по государственной ипотечной программе "єОселя"

В Украине выдан первый доступный ипотечный кредит под 3% годовых по новой государственной программе "єОселя". Кредит сотруднице Национальной полиции Украины в Чернигове выдал Ощадбанк.

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Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.

Отмечается, что кредит выдан на покупку однокомнатной квартиры в новостройке одного из застройщиков города.

"Наконец-то моя мечта о собственном жилье сбудется. Как только я услышала о программе, обрадовалась, что как сотрудник Национальной полиции, подхожу под ее условия. Заранее выбрала новостройку в уютном районе города, проконсультировалась, какие документы нужно собрать для получения кредита. Далее все произошло быстро, после оформления заявки мне позвонили из Ощадбанка и пригласили для подписания договора", - рассказала Елена, ставшая первой участницей программы.

"Мы первыми возобновили ипотечное кредитование во время войны и практически единственные среди украинских банков предоставляли гражданам кредиты на приобретение жилья в течение последних месяцев. Конечно, темпы кредитования совсем иные, чем до войны, но уверен, что с внедрением программы "єОселя" таких кредитов станет больше ", – отметил Антон Тютюн, заместитель председателя правления Ощадбанка.

Напомним, 3 октября заработала новая государственная программа доступного кредитования для украинцев "єОселя".

В этом году благодаря государственной программе "єОселя" улучшить жилищные условия для себя и своей семьи смогут:

кадровые военнослужащие ВСУ, Национальная гвардия, работники других силовых ведомств, полицейские, как и члены их семей;

педагоги учебных заведений государственной или коммунальной формы собственности;

медицинские работники учреждений здравоохранения государственной или коммунальной формы собственности;



ученые.

Сейчас "єОселя" работает в тестовом режиме. Продолжается ее техническая доработка для запуска в приложении "Дія".

Кредит предоставляется на срок от 1 до 20 лет для приобретения жилья в жилом доме квартирного типа. Собственный вклад – от 20% стоимости предмета ипотеки.

Программа доступной ипотеки "єОселя" реализуется через ПАО "Украинская финансовая жилищная компания" и Фонд развития предпринимательства.