В Украине разработали скоростную технологию строительства жилья для восстановления городов

Украинскими инженерами была создана прогрессивная prefab-технология скоростного производства и строительство сборных бетонных утепленных домов Well-being ConTech, благодаря которой сроки многоквартирного строительства сократятся вдвое.

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Об этом сообщает пресс-служба компании "Будова".

По данным Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий из-за бомбардировки россиянами украинских городов более 800 000 украинцев остались без домов, в настоящее время разрушены более 45 млн кв.м жилья.

По мнению экспертов из-за остановки предприятий, разрушения цепочек снабжения, дефицита рабочей силы и других негативных факторов, обусловленных войной, для того чтобы восстановить такие объемы стране, даже с помощью иностранных партнеров, по разным оценкам понадобится от 10 до 15 лет. Ведь даже в "лучшие" довоенные более или менее стабильные времена объем постройки жилья достигал в среднем отметки в 10 млн кв.м в год.

Для скорейшего восстановления городов и заселения семей в новые дома страна нуждается в принципиально новом подходе и качественно новых, сверхбыстрых смарт-технологиях в строительстве и урбанистике.

Украинскими инженерами была создана прогрессивная prefab-технология скоростного производства и возведения сборных утепленных бетонных домов Well-being ConTech, благодаря которой сроки многоквартирного строительства сократятся вдвое, по сравнению даже с современными распространенными в Украине и мире технологиями. Например каркасно-монолитный. Скорость строительства многоэтажных сооружений предполагает строительство более 120 квартир в месяц, что равняется двум шестиэтажкам.

Краткие сроки сооружения и снижение себестоимости обусловлены предварительным производством всех элементов дома на заводе в идеальных условиях и их быстрой сборке на стройплощадке. В совершенных по геометрии многослойных стенах, утепленных минеральной ватой, уже сделаны все технологические отверстия и штробы для электричества. Поэтому жилье, построенное по такой технологии, также называют "домами без перфораторов", что, безусловно, важно для людей, переживших ужас войны с сиренами и взрывами. Заводское изготовление стен и плит перекрытий также позволит добиться ровности и гладкости поверхностей. Это все в совокупности существенно снизит время на проведение отделочных работ и ускорит заселение семей.

"Новой метрикой восстановления Украины должна стать именно концепция быстрозаселения. С помощью нашей технологии, в которой сочетается фактор высокой степени готовности всех элементов дома и их быстрого сооружения, мы сможем отстроить страну достаточно быстро”, – говорит Марк Кестельбойм, CEO подразделения Well-being ConTech компании “Будова” и один из авторов концепции прогрессивной системы восстановления .

Наружные стены здания образуют сейсмоустойчивый бетонный каркас, что повысит сопротивление прогрессирующему разрушению и обрушению, вызванному взрывами. Они способны выдержать нагрузку, соотносимую с землетрясениями интенсивностью до 8 баллов.

Быстровозводимые дома также предполагают существенное снижение энергозатрат при эксплуатации благодаря продуманному комплексу энергоэффективных решений: утепленная многослойная наружная стена, теплосберегающие инженерные системы, такие как рекуператоры, использование альтернативных источников энергии и т.д. Эксплуатация жилья предполагает использование цифровой системы контроля энергозатрат.

При возведении сборных домов по технологии Well-being все производственные процессы диджитализованы, контролируются специальным программным обеспечением, что делает невозможным коррупционную составляющую и делает прозрачным бюджетирование и отчетность перед инвесторами.

Первый завод Well-being ConTech построен в Одессе, его мощность более 72 000 кв.м. жилья в год. Расположение производства позволяет снизить логистические затраты, например, при предстоящем восстановлении Херсона и Николаева. Авторы заявляют, что готовы масштабировать производство и строить заводы в любой точке Украины в течение 3-6 месяцев.

Напомним, новая государственная программа доступного кредитования для украинцев "Єоселя" заработала в тестовом режиме. Сейчас идет работа над ее технической доработкой для запуска в приложении "Дія".