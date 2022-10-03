В Україні запрацювала програма доступної іпотеки "єОселя"

Нова державна програма доступного кредитування для українців "єОселя" запрацювала в тестовому режимі. Зараз триває робота над її технічним доопрацюванням для запуску у застосунку “Дія”.

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Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

Передбачається, що масовий запуск програми відбудеться у другій половині жовтня. Тоді послугою можна буде скористатися у мобільному застосунку "Дія", а подати заявку стане можливим у декілька кліків.

На сьогодні вже п’ять банків інтегровано у програму "єОселя": "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Скай банк" та банк "Глобус". Вони готові розпочати видачу перших кредитів.

У рамках програми доступної іпотеки "єОселя" українці отримають можливість придбати житло в кредит під 3% або 7% річних з мінімальним початковим внеском 20% та строком кредитуванням до 20 років.

Однією з головних переваг програми "єОселя" є те, що процентна ставка буде залишатися фіксованою протягом усього кредитного періоду.

У цьому році запрацює перший етап реалізації програми "єОселя". Доступні кредити під 3% річних почнуть видавати таким соціальним категоріям населення, які працюють:

кадровим військовим та правоохоронцям;

медикам;

працівникам освіти;

науковцям.

З початку 2023-го року почнеться реалізація другого етапу програми "єОселя", в рамках якого, на отримання кредитів під 7% річних зможуть розраховувати всі громадяни, які відповідатимуть визначеним критеріям. Для отримання іпотечного кредиту треба:

бути громадянином України віком від 18 до 70 років;

бути платоспроможним;

володіти нерухомістю менше 52,5 кв м (додатково 21 кв м на кожного наступного члена сім’ї);

не знаходитися під санкціями;

не брати участь в інших подібних державних програмах.

Програма "єОселя" реалізується Міністерством економіки України спільно з Мінцифрою та "Укрфінжитлом".

Раніше Кабінет міністрів опублікував умови, за яким Українська фінансова житлова компанія буде забезпечувати доступне іпотечного кредитування українців.