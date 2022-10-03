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В Украине заработала программа доступной ипотеки "єОселя"
Новая государственная программа доступного кредитования для украинцев "єОселя" заработала в тестовом режиме. Сейчас идет работа над ее технической доработкой для запуска в приложении "Дія".
Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.
Предполагается, что массовый запуск программы состоится во второй половине октября. Тогда услугой можно будет воспользоваться в мобильном приложении "Дія", а подать заявку станет возможным в несколько кликов.
На сегодняшний день уже пять банков интегрированы в программу "єОселя": "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Скай банк" и банк "Глобус". Они готовы приступить к выдаче первых кредитов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В рамках программы доступной ипотеки "єОселя" украинцы получат возможность приобрести жилье в кредит под 3% или 7% годовых с минимальным первоначальным взносом 20% и сроком кредитования до 20 лет.
Одним из главных преимуществ программы "єОселя" является то, что процентная ставка будет оставаться фиксированной в течение всего кредитного периода.
В этом году заработает первый этап реализации программы "єОселя". Доступные кредиты под 3% годовых начнут выдавать таким социальным категориям населения, которые работают:
- кадровым военным и правоохранителям;
- медикам;
- работникам образования;
- ученым.
С начала 2023-го года начнется реализация второго этапа программы "єОселя", в рамках которого, на получение кредитов под 7% годовых смогут рассчитывать все граждане, которые будут отвечать определенным критериям. Для получения ипотечного кредита нужно:
- быть гражданином Украины в возрасте от 18 до 70 лет;
- быть платежеспособным;
- владеть недвижимостью менее 52,5 кв м (дополнительно 21 кв м на каждого следующего члена семьи);
- не находиться под санкциями;
- не участвовать в других схожих государственных программах.
Программа "єОселя" реализуется Министерством экономики Украины совместно с Минцифрой и "Укрфинжиллом".
Ранее Кабинет министров обнародовал условия, по которым Украинская финансовая жилищная компания будет обеспечивать доступное ипотечное кредитование украинцев.