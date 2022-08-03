Кабмін опублікував детальні умови програми пільгової іпотеки під 3% та 7%

Кабінет міністрів опублікував умови, за яким Українська фінансова житлова компанія буде забезпечувати доступне іпотечного кредитування українців. Про це йдеться у постанові уряду №856 від 2 серпня.

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Так, категоріями громадян, які зможуть претендувати на участь у програмі, визначені:

• військовослужбовці Збройних сил України за контрактом, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, Держтрансслужби, військові прокурори Офісу генпрокурора, співробітники ДСНС, Служби судової охорони, начальство управління спецоперацій Національного антикорупційного бюро, поліцейські та члени їх сімей;

• медичні працівники державних та комунальних закладів охорони здоров’я;

• педагогічні працівники державних та комунальних закладів освіти;

• наукові (науково-педагогічні) працівники державних та комунальних закладів освіти та наукових установ;

• ветерани війни та члени їх сімей; учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих чи померлих учасників війни (окрім тих, хто отримав відповідну одноразову грошову допомогу);

• внутрішньо переміщені особи;

• інші громадяни України, які мають менше 52,5 квадратних метра загальної площі житла (плюс по 21 метр на кожного наступного члена сім'ї).



Для перших чотирьох категорій передбачено компенсацію процентної ставки до рівня 3% річних, для інших - до 7%, однак розмір компенсації може змінитися у разі зміни категорії позичальника (перевірятися вона буде щоквартально).

Для отримання іпотечного кредиту кандидат повинен бути платоспроможними, старшим за 18 років та молодшим за 70 років на дату виконання зобов’язань за договором, мати площу житла менше за вищевказану, а також не бути під санкціями.

Отримати можна буде лише один такий кредит. Максимальний строк його може становити 240 місяців. Погашення кредиту та відсотків за ним має здійснюватися рівними частинами щомісяця. Мінімальний перший внесок позичальник має сплатити у розмірі не менше 20% вартості предмета іпотеки. Комісія за надання та/або обслуговування кредиту за весь строк має бути не більше 0,5% від суми кредиту.

При цьому вартість 1 квадратного метра загальної площі житла не повинна перевищувати граничну вартість для відповідної місцевості, що прив'язана до цифри, яку встановлює Міністерство розвитку громад та територій. В разі перевищення всю суму такого перевищення треба буде сплатити за рахунок першого внеску.

Житло, яке є предметом іпотеки, обов’язково підлягає страхуванню позичальником від ризиків випадкового знищення чи пошкодження на повну оціночну вартість. За бажанням позичальника воно може бути додатково застраховане від ризиків пошкодження внаслідок воєнних дій.

Предмет іпотеки повинен бути розташований в Україні, але не в районах воєнних дій чи окупованій території. Ним також не зможе бути тимчасове житло, квартира в державній чи комунальній власності, а також квартира в облцентрі в будинку, старшому за 10 років.

Компенсацію першого внеску за кредитом, частини процентної ставки чи суми кредиту зможе сплатити роботодавець позичальника або інша заінтересована сторона.

Для отримання кредиту кандидат має подати кредитору через єдиний державний вебпортал електронних послуг (портал "Дія") дані про ПІБ, категорію позичальника, номер платника податків, громадянство, дату та місце народження, дані паспорту, адресу проживання, освіту, дохід за останні півроку, площу наявної нерухомості позичальника та його сім’ї, для ВПО - номер і дату довідки, а також дані про членів сім’ї, їхні номери платників податків та дані відповідних свідоцтв про народження чи шлюб.

У разі коли у кандидата є повнолітні члени сім’ї, які рахуються при розраховуванні розміру кредиту, потрібна буде згода усіх них у вигляді електронного підпису.

Заява з накладеним електронним підписом треба буде подати через портал "Дія" до кредитора, обраного кандидатом. Кредитори ж для цього мають укласти відповідні договори з Міністерством цифрової трансформації та техадміністратором "Дії", якщо будуть відповідати певним технічним вимогам. При цьому вказано, що "Укрфінжитло" матиме право викуповувати кредити, надані кредиторами позичальникам.

Нагадаємо, що для перших чотирьох категорій громадян "Доступна іпотека" має запрацювати з жовтня, а для інших категорій - з 2023 року.

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