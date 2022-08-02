Кабмін схвалив умови пільгової іпотеки: з жовтня вона запрацює для чотирьох категорій українців

Кабінет міністрів на засіданні 2 серпня затвердив для державної компанії "Укрфінжитло" умови забезпечення доступного іпотечного кредитування, повідомляє пресслужба уряду.

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Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, програма "Доступна іпотека" запрацює з 1 жовтня поточного року для чотирьох категорій громадян.

Перша — це військовослужбовці за контрактом та працівники сектору безпеки та оборони. Друга категорія — це медики. Третя — вчителі та педагогічні працівники. Четверта категорія — науковці.

Ставка за іпотекою для всіх цих категорій громадян складатиме 3%, термін іпотеки — до 20 років, мінімальний початковий внесок — 20% від вартості житла.

"З наступного року програма запрацює для всіх українців, які потребують покращення житлових умов. Ставка буде так само пільговою і складатиме лише 7% річних", — повідомив голова уряду.

Шмигаль наголосив, що нова масштабна програма іпотеки дозволить активізувати нове будівництво та суттєво сприятиме відновленню економіки.

Нагадаємо, що зазначена Українська фінансова житлова компанія ("Укрфінжитло") восени 2021 року була об'єднана з колишньою Державною іпотечною установою, отримавши всі права і обов'язки за договорами, укладеними з ним.