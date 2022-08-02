Кабмин одобрил условия льготной ипотеки: с октября она заработает для четырех категорий украинцев

Кабинет министров на заседании 2 августа утвердил для государственной компании "Укрфинжилье" условия обеспечения доступного ипотечного кредитования, сообщает пресс-служба правительства.

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Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, программа "Доступная ипотека" заработает с 1 октября текущего года для четырех категорий граждан.

Первая – это военнослужащие по контракту и работники сектора безопасности и обороны. Вторая категория – это медики. Третья – учителя и педагогические работники. Четвертая категория – ученые.

Ставка по ипотеке для всех этих категорий граждан составит 3%, срок ипотеки – до 20 лет, минимальный первоначальный взнос – 20% от стоимости жилья.

"Со следующего года программа заработает для всех украинцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ставка будет также льготной и будет составлять лишь 7% годовых", — сообщил глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что новая масштабная программа ипотеки позволит активизировать новое строительство и будет существенно способствовать восстановлению экономики.

Напомним, что указанная Украинская финансовая жилищная компания ("Укрфинжилье") осенью 2021 года была объединена с бывшим Государственным ипотечным учреждением, получив все права и обязанности по договорам, заключенным с ним.