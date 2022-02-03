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Категория
Общество
Дата публикации

Жилье в лизинг для полицейских: Кабмин внес изменения в механизм получения

Жилье в лизинг для полицейских: Кабмин внес изменения в механизм получения
Полицейские смогут быстрее брать жилье в лизинг. Фото: Parklane

Полицейским и сотрудникам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты станет проще получить жилье на условиях финансового лизинга. Теперь в этой программе участвует не только Государственное ипотечное учреждение, но и частное АО "Украинская финансовая жилищная компания". 

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Кабинет министров уже внес ряд изменений в постановление № 1201, которое регулирует обеспечение полицейских и лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты жильем в лизинг.

Ранее предоставлять услуги финансового лизинга и передавать получателям жилье могло только ГИУ, что делало процесс более длительным. Теперь же к программе присоединилось УкрФинЖилье.

"Механизмы социальной защиты работников системы МВД, в частности, возможность приобретения жилья в лизинг полицейскими и работниками службы гражданской защиты, должны работать эффективно, с учетом всех законодательных изменений", — добавил глава МВД.

Напомним, согласно программе выдачи жилья в льготный лизинг полицейским, часть цены недвижимости возмещается в зависимости от стажа службы получателя.

Согласно соответствующему постановлению правительства, полицейские получают ежемесячно от 5 до 30% от суммы, которую компенсирует государство.

Кроме того, правоохранители начнут получать повышенную заработную плату уже с февраля 2022 года. Президент Владимир Зеленский поручил правительству увеличить зарплаты работникам системы МВД всех категорий на 10%. Это касается полицейских, пограничников, нацгвардейцев, работников миграционной службы.

Автор:
Вита Молодан