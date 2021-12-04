Дефицит кадров: в Украине не хватает около 30% полицейских – глава МВД

В различных регионах Украины нехватка кадровых полицейских составляет от 10% до 30%. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщает “Укринформ”.

"Нехватка кадров вообще в полиции достаточно высока, она зависит от региона и колеблется от 10% до 30%, – рассказал министр.

Монастырский отметил, что на сегодняшний день нагрузка на одного полицейского является достаточно высокой.

По его словам, если традиционно после суточного дежурства сотрудник должен трое суток отдыхать, то сейчас полицейскому удается отдохнуть только двое суток.

При этом, как отметил глава МВД, уровень жизни патрульных отличается, например, в Черкасской или Хмельницкой областях – от Киева, Львова или Одессы.

"Конечно, мы понимаем, что их зарплаты примерно одинаковы, но уровень жизни совсем иной", – отметил Монастырский.

Монастырский считает, что одним из вариантов решения проблемы может стать привлечение денег, полученных в результате борьбы с минимизацией поступлений в госбюджет из-за невыплаченных акцизов за алкоголь, табак и горючее.

"Мы сможем поднять поступления в государственный бюджет, реальные поступления... и таким образом можно будет поднять зарплату патрульному полицейскому, пограничнику, спасателю. это можно будет сделать уже в первом квартале следующего года". – добавил министр.

Как сообщалось ранее, за последние годы в высших учебных заведениях выросла заявка на специальности сферы гражданской безопасности, в частности, на пожарных и правоохранителей.