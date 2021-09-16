Политика 1 час назад

Полиция разоблачила шантажировавших политиков за нераспространение фейкового компромата

Вымогатели требовали оплату в криптовалюте

Полиция разоблачила шантажировавших политиков за нераспространение фейкового компромата Полиция разоблачила шантажировавших политиков за нераспространение фейкового компромата

Сотрудники Нацполиции Украины проводят обыски в домах и офисах в Киеве, Киевской и Черниговской областях у пяти фигурантов дела о вымогательстве денег и нарушении неприкосновенности частной жизни украинских политиков, чиновников, бизнесменов и членов их семей.

Об этом сообщает официальный сайт Нацполиции.

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Расследование проводят киберполиция и Главное следственное управление Нацполиции.

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По данным следствия, злоумышленники публиковали на 13 сайтах, среди которых, по информации источников, был сайт "Антикор", ложные новости, которые касались в основном "коррупционной" деятельности жертв и их близких. А когда лицо выходило на контакт, отправляли ему электронное письмо с суммой в криптовалюте и инструкциями по ее переводу на электронные кошельки.

Полицейские установили четырех потерпевших, которые заплатили за нераспространение фейковых сведений от 150 тысяч до 200 тысяч гривен.

 "По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) и ч. 2 ст. 182 (Нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины. Участникам группы грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Идут следственные действия", — отмечается в сообщении Нацполиции.

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