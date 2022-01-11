Правоохранителям повышают зарплаты на 10%: дополнительно выделен 1 млрд грн

В Украине правоохранители начнут получать повышенную заработную плату уже с февраля 2022 года. Об этом в своем Facebook заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Надлежащее денежное довольствие работников системы МВД было и является моим приоритетом с первых дней работы в должности министра", — написал Монастырский.

По его словам, повышать зарплаты и выплаты необходимо на основании достижений конкретных результатов работы.

"Учитывая, что в бюджетах на последние два года не было заложено средств на повышение денежного обеспечения, а доплаты происходили точечно, за счет так называемого ковидного фонда, на 2022 год в Законе о госбюджете на это предусмотрено дополнительных 2,8 млрд грн. Только на зарплаты Нацполиции дополнительно выделен 1 млрд грн", — сообщил министр.

По его словам, президент Владимир Зеленский поручил правительству уже с 1 февраля увеличить зарплаты работникам системы МВД всех категорий на 10%. Это касается полицейских, пограничников, нацгвардейцев, работников миграционной службы.

"Отметим, средства для такого повышения заработных плат нам удалось получить благодаря спецоперации "Акциз". Ее по моему поручению начали против нелегальной реализации подакцизных товаров с 1 ноября прошлого года. Это, по информации ГНС, только за два последних месяца 2021 года обеспечило поступление дополнительных 2,3 млрд грн. Так что повышение заработной платы базируется на конкретных результатах работы нашей команды", — подчеркнул Монастырский.

С февраля также восстановят право полицейских и спасателей на льготный финансовый лизинг на жилье.

Напомним, смета Министерства внутренних дел в госбюджете на 2022 год составила 87,3 млрд грн против 85,8 млрд грн в 2021 году. Если же говорить о структурах в составе МВД подробнее, то Национальная гвардия получит 12,9 млрд грн, Государственная миграционная служба — 1,7 млрд грн, Госслужба по чрезвычайным ситуациям — 15,1 млрд грн, Национальная полиция — 35 млрд грн.

Причем министр внутренних дел Монастырский заявлял, что в различных регионах Украины нехватка кадровых полицейских составляет от 10% до 30%.