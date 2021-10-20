Верховная Рада приняла госбюджет-2022: нереалистичный консенсус между долгами и олигархами

Верховная Рада на очередном заседании в среду, 20 октября, в приняла за основу государственный бюджет на 2022 год. За решение проголосовали 264 народных депутата.

Корреспондент Delo.ua Илья Требор рассказывает об основных показателях на следующий год и объясняет, почему заложенные правительством показатели нельзя назвать реалистичными.

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Накануне голосования, 19 октября, парламентский комитет по вопросам бюджета рекомендовал депутатам принять проект в первом чтении. Как отметил глава комитета Юрий Аристов, решение поддержали 24 из 25 присутствовавших на заседании комитета нардепов и только один не голосовал. При этом Кабинет министров утвердил проект еще в середине сентября, а ключевые его показатели парламентариям министр финансов Сергей Марченко озвучил в конце лета.

Среди основных макропоказателей: доходы запланированы на уровне 1,277 трлн грн, а расходы — 1,465 трлн грн. При этом дефицит установлен на уровне 3,5% (188 млрд грн). В 2021 года этот показатель составляет 5,5%, а как отмечал ранее Марченко дефицит до 2024 года должен снизиться до 2,7%. Крупнейшей статьей дохода бюджета в 2022 будут поступления налога на добавленную стоимость — они достигнут 44,21% от всей суммы. Еще 12,6% планируется получить от налога на доходы физических лиц, 12,1% от акцизов и 10,75% от налога на прибыль предприятий. Неналоговые поступления в следующем году составят 10,8%.

Правительство закладывает экономический рост на уровне 3,8%, а номинальный ВВП в следующем году должен составить 5,368 трлн грн. Среди других ключевых показателей можно также выделить инфляцию (6,2%), курс доллара (28,6-28,7 грн) и среднюю зарплату (15 тысяч 258 грн). В целом же прожиточный минимум на 1 января составит 2393 грн. С первого июля он поднимется до 2508 грн, а с 1 декабря — до 2589 грн.

Расходы на безопасность и оборону достигнут отметки в 5,95% от ВПП или 319,4 млрд грн. Только Министерство обороны получит на 13,4 млрд грн больше, чем в текущем году — 131 млрд грн. Смета Министерства внутренних дел составит 87,3 млрд грн против 85,8 млрд грн в 2021 году. Если же говорить о структурах в составе МВД подробнее, то Национальная гвардия получит 12,9 млрд грн, Государственная миграционная служба — 1,7 млрд грн, Госслужба по чрезвычайным ситуациям — 15,1 млрд грн, Национальная полиция — 35 млрд грн.

В то же время на здравоохранение уйдет 193,7 млрд грн — из них 2,6 млрд грн отправят на вакцинацию от коронавируса. Эта сумма не изменилась по сравнению с 2021 годом. В целом бюджет здравоохранения вырос относительно 2021 года на 31 млрд грн. Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее отмечал — это позволит обеспечить минимальную зарплату врачей на уровне 20 тысяч грн, а минзарплату медперсонала на уровне 13,5 тысяч грн. Среди других ключевых расходов: образование — 185,6 млрд грн (рост на 16,7 млрд грн), наука — 13,8 млрд грн (добавили 1,6 млрд грн), культура и искусство — 13,5 млрд грн (+2,3 млрд грн), физкультура и спорт — 11,3 млрд грн.

Правительство планирует, что Пенсионный фонд получит 200 млрд грн, а в целом бюджет Министерства социальной политики не изменится и составит 318 млрд грн. Из них на субсидии пойдет 38,4 млрд грн, а на другие выплаты, компенсации и денежные обеспечения некоторым категориям населения — 66,6 млрд грн. Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности дадут почти 2,8 млрд грн. Растет и бюджет Министерства цифровой трансформации: в 2020 году этому органу выделили всего 147 млн грн, в 2021 — 1,09 млрд, а в 2022 планируют дать уже 1,5 млрд грн. Наконец, расходы по государственному долгу превысят 560 млрд грн.

Последние годы государственные бюджеты эксперты традиционно называют бюджетами проедания, поскольку после выплат по всем защищенным статьям денег на развитие практически не остается. Исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин объясняет одну из причин такого положения вещей. Он напомнил, что в Украине порядка 20 миллионов человек в трудоспособном возрасте из которых налоги платят 11,5 млн. При этом каждый год бюджет вынужден выделять около 200 млрд грн на Пенсионный фонд

"Это обязательные платежи? Обязательные. Можно не дать 200 млрд грн Пенсионному фонду? Нельзя. А из 11,5 млн человек, которые платят единый социальный взнос наполняющий Пенсионный фонд, четыре миллиона платят с минимальной зарплаты. 200 млрд грн в Пенсионный фонд это проедание? Да. Мы можем без них обойтись? Нет", — говорит экономист.

В целом эксперт отмечает, что в украинском законодательстве около 180 защищенных статей расхода, которые закрываются в первую очередь и если после их учета денег ни на что больше не хватает, то можно сказать, что страна живет в режиме проедания. Пендзин называет сложившуюся систему замкнутым кругом из которого вряд ли можно пока вырваться. Он также настаивает, что куда актуальнее говорить не о характере проедания госбюджета, а скорее о его нереалистичности — при написании госсметы авторы не учитывают реальных цифр.

"Сегодня в бюджете прожиточный минимум 2500 грн в месяц. Это реалистичная цифра? Нет. Все социальные показатели рисуются из нереалистичных цифр. Если нарисовать их из реалистичных цифр, то денег в принципе ни на что не хватит. В бюджете среднегодовой курс на следующий год 28,6 грн за доллар. В этом году — 29,2 грн. Это реалистичная цифра? Нет. В бюджете инфляция 6,2%. Фактически инфляция сегодня 11%. Реалистично? Нет", — отмечает Пендзин.

В свою очередь экономический эксперт Алексей Кущ призывает рассматривать госбюджет, как своеобразный консенсус между украинскими олигархами и внешними кредиторами. Свой вывод он объясняет двумя факторами. Во-первых, значительная часть денег идет непосредственно на выплату внешних и внутренних долгов. Например, только на обслуживание, то есть на выплату процентов, запланирована сумма, сравнимая с расходами на медицину. Во-вторых, по мнению Куща, в проекте на 2022 год нет источников, которые бы использовали наполнялись бы за счет олигархов. Экономист приводит пример рентных платежей и называет запланированные 40 млрд грн от этой статьи копейками.

"Но главное, что это антисоциальный бюджет. Почему? Эпоха бедности не заканчивается, что видно по запланированному росту прожиточного минимума, который в два раза уступает даже статистическому прожиточному минимуму. Не говорю уже о реальных цифрах. Как раз то, что каждый раз прожминимум искусственно урезают говорит об антисоциальной направленности. Пока он не сверстан на реальных цифрах, говорить даже о том, что это какой-то бюджет проедания не стоит", — резюмирует Кущ.

Если говорить о графике процесса, то народные депутаты, утвердив в первом чтении госбюджет-2022 20 октября, подошли вплотную к своему первому дедлайну. Второй намечен на 20 ноября, то есть для работы над всеми правками ко второму чтению у парламента всего месяц. В целом закон о государственном бюджете должен быть принят до 1 декабря. Пока сомневаться, что так и произойдет не приходится — Верховная Рада уже несколько лет не поддерживает традицию принимать госбюджет "под елку". Впрочем, как видно из цифр и замечаний экспертов, традиция рисовать нереалистичные цифры никуда не делась.

Илья Требор, специально для Delo.ua