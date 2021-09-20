Госбюджет-2022 предусматривает повышение минимальной зарплаты в Украине всего на 200 грн

Кабинет министров заложил в проект Государственного бюджета Украины на 2022 год повышение минимальной зарплаты с 1 октября всего на 200 грн — до 6700 грн.

Министр финансов Сергей Марченко считает, что предложенный темп является достаточным, заявил он в интервью "Украинскому радио".

"Мы можем себе позволить именно такой рост", — объяснил глава Минфина.

По его словам, эти цифры тщательно просчитаны и под них есть база расчетов.

"Здесь важно не навредить. Повышать минимальную заработную плату надо аккуратно, с учетом макроэкономических факторов, учитывать уровень потребления и на то, что бизнес должен иметь возможность платить такие заработные платы, и смотреть на уровень инфляции", — добавил он.

Марченко также отметил, что быстрый рост заработных плат, в том числе и минимальных, — это инфляционный фактор.

"Должен быть баланс. Как повышение повлияет на динамику экономических субъектов — это вопрос, скорее, негативный, чем позитивный. Я помню, что в 2020 году было много критики со стороны бизнеса, что их заставляют платить высокую заработную плату. В прошлом году был сторонником этого решения, потому что это было обосновано, но в этом году, после перерасчетов, считаем, что предложенный темп является достаточным", — сказал министр.

Он сообщил, что в 2021 году произошел существенный прирост уровня зарплаты, но это не значит, что он должен быть таким каждый год.

"Это будет означать, что мы не заботимся об экономике вообще, а думаем лишь об одном показателе — минимальной зарплате", — подчеркнул руководитель Минфина.

Напомним, дефицит государственного бюджета в 2022 году уменьшится с 5,5% до 3,5%, а выплаты по государственному долгу составят 574,7 млрд грн. Такие цифры заложены в проект госбюджета на следующий год. Общая сумма доходов пока составляет 1,13 трлн грн.