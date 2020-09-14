Дефицит вырастет втрое: обнародован проект Госбюджета Украины на 2021 год

Народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк опубликовал первый черновик Государственного бюджета Украины на 2021 год, представленный Кабинетом министров.

Основные показатели госбюджета парламентарий выложил у себя в Телеграм-канале.

Доходы в следующем году составят 1,071 трлн грн. Ожидается, что налоговые поступления составят 928,62 млрд грн. В частности: налог на доходы, налог на прибыль и налоги на увеличение рыночной собственности составят 244,75 млрд грн; рентная плата за использование природных ресурсов — чуть больше 40 млрд грн; внутренние налоги на товары и услуги — 609,89 млрд грн. При этом расходы установили на уровне 1,33 трлн грн. Дефицит, по сравнению с 2020 годом, увеличится почти втрое — с 94,3 млрд грн до 270,3 млрд грн.

За счет возврата кредитов в Госбюджет Украины планируется вернуть больше 8,5 млрд грн, а предоставить из бюджета — 19,1 млрд грн. Объем государственного долга, согласно черновику документа, 31 декабря 2021 года не должен превышать 2,6 трлн грн. В то же время, предельный размер гарантированного долга составит 304,5 млрд грн.

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Также правительство предлагает установить такие социальные стандарты: прожиточный минимум на одного человека с 1 января — 2189 грн, с 1 июля — 2294, на 1 декабря — 2393; минимальная заработная плата с 1 января — 6000 грн, с 1 июля — 6500 грн. При этом на Офис президента будет потрачено 1 млрд 269 млн грн. Для сравнения — в бюджете 2020 года эта цифра составляла 912 млн грн.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство финансов Украины заложило в проект государственного бюджета на 2021 год курс гривни на уровне 29,1 грн за доллар. Об этом на брифинге в понедельник, 14 сентября, сообщил глава Минфина Сергей Марченко. "Среднегодовой курс доллара, на котором рассчитывается бюджет, составляет 29,1. С Национальным банком мы эти показатели согласовывали", — отметил он.

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В Государственном бюджете на 2020 год был заложен курс 27 грн за доллар, хотя изначально в проекте закладывали 28,2 грн за доллар.