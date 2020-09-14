Вакцинация от COVID-19 и Большое строительство: Кабмин одобрил проект бюджета-2021

Кабинет министров Украины на очередном заседании принял проект закона "О государственном бюджете на 2021 год". В Верховную Раду документ должен быть внесен до 15 сентября.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуги народа", представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан.

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В министерстве финансов разработанный проект документа называют "бюджетом возможностей для развития". В частности, ключевыми его приоритетами в следующем году должны стать:

- повышенная минимальная заработная плата;

- качественное образование;

- доступная медицина;

- противодействие пандемии и вакцинация от COVID-19;

- помощь пенсионерам в возрасте 75+;

- надежная оборона и безопасности;

- Большое строительство (в частности, дороги);

- развитие транспортной инфраструктуры (новые пассажирские вагоны);

- развитие культуры;

- поддержка спорта высоких достижений;

- масштабная цифровизация экономики;

- финансово состоятельные регионы.

Кроме того, как сообщил Мокан, правительство одобрило законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", предусматривающий урегулирование ряда вопросов, связанных с подготовкой Бюджета-2021. Кроме того, правительство одобрило проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений". В документе речь идет о необходимости принятия ряда мер, направленных на обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений, снижение налогового долга и стимулирование экономической активности субъектов хозяйственной деятельности в условиях продолжающихся карантинных ограничений.

Напомним, что Кабинет министров Украины утвердил механизм доплат к заработным платам медицинским работникам. По словам министра здравоохранения, получить выплаты они могут уже до конца сентября 2020 года.