Политика и экономика 30 минут назад

Вакцинация от COVID-19 и Большое строительство: Кабмин одобрил проект бюджета-2021

До 15 сентября проект документа должен быть направлен в Верховную Раду

Кабмин одобрил проект госбюджета на 2021 года. Фото: пресс-служба КМУ Кабмин одобрил проект госбюджета на 2021 года. Фото: пресс-служба КМУ
Кабмин одобрил проект госбюджета на 2021 года. Фото: пресс-служба КМУ

Кабинет министров Украины на очередном заседании принял проект закона "О государственном бюджете на 2021 год". В Верховную Раду документ должен быть внесен до 15 сентября.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуги народа", представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В министерстве финансов разработанный проект документа называют "бюджетом возможностей для развития". В частности, ключевыми его приоритетами в следующем году должны стать:

- повышенная минимальная заработная плата;

- качественное образование;

- доступная медицина;

- противодействие пандемии и вакцинация от COVID-19;

- помощь пенсионерам в возрасте 75+;

- надежная оборона и безопасности;

- Большое строительство (в частности, дороги);

- развитие транспортной инфраструктуры (новые пассажирские вагоны);

- развитие культуры;

- поддержка спорта высоких достижений;

- масштабная цифровизация экономики;

- финансово состоятельные регионы.

Кроме того, как сообщил Мокан, правительство одобрило законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", предусматривающий урегулирование ряда вопросов, связанных с подготовкой Бюджета-2021. Кроме того, правительство одобрило проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".  В документе речь идет о необходимости принятия ряда мер, направленных на обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений, снижение налогового долга и стимулирование экономической активности субъектов хозяйственной деятельности в условиях продолжающихся карантинных ограничений.

Читайте также:
Большая уборка: какой урожай соберет Украина в 2020 и сможет ли на этом заработать

Напомним, что Кабинет министров Украины утвердил механизм доплат к заработным платам медицинским работникам. По словам министра здравоохранения, получить выплаты они могут уже до конца сентября 2020 года.

РАЗДЕЛ:

ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

Новости по теме:

Які небезпечні законодавчі ініціативи для ІТ сьогодні планує Верховна Рада
Які небезпечні законодавчі ініціативи для ІТ сьогодні планує Верховна Рада
Аграрии призывают принять законопроект №3656 о снижении ставки НДС — СМИ
Аграрии призывают принять законопроект №3656 о снижении ставки НДС — СМИ
На развитие виноделия и виноградарства Кабмин выделил 400 млн грн
На развитие виноделия и виноградарства Кабмин выделил 400 млн грн
Загрузка...
Новое видео
12 систем масштабирования бизнеса: как вырасти до 95 филиалов в 20 странах мира — Дмитрий Корчевский, ШАГ

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Mercedes-Benz проиграл суд компании Sharp на 5,5 млрд евро

  3. Цены на яблоки в Украине упали почти в полтора раза

  4. В Никополе застрелили двух мужчин: по области введена спецоперация

  5. В Офисе генпрокурора назвали ущерб от российской оккупации Крыма

Загрузка...