Вакцинация от COVID-19 и Большое строительство: Кабмин одобрил проект бюджета-2021

Кабинет министров Украины на очередном заседании принял проект закона "О государственном бюджете на 2021 год". В Верховную Раду документ должен быть внесен до 15 сентября.
Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуги народа", представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан.
В министерстве финансов разработанный проект документа называют "бюджетом возможностей для развития". В частности, ключевыми его приоритетами в следующем году должны стать:
- повышенная минимальная заработная плата;
- качественное образование;
- доступная медицина;
- противодействие пандемии и вакцинация от COVID-19;
- помощь пенсионерам в возрасте 75+;
- надежная оборона и безопасности;
- Большое строительство (в частности, дороги);
- развитие транспортной инфраструктуры (новые пассажирские вагоны);
- развитие культуры;
- поддержка спорта высоких достижений;
- масштабная цифровизация экономики;
- финансово состоятельные регионы.
Кроме того, как сообщил Мокан, правительство одобрило законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", предусматривающий урегулирование ряда вопросов, связанных с подготовкой Бюджета-2021. Кроме того, правительство одобрило проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений". В документе речь идет о необходимости принятия ряда мер, направленных на обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений, снижение налогового долга и стимулирование экономической активности субъектов хозяйственной деятельности в условиях продолжающихся карантинных ограничений.
Напомним, что Кабинет министров Украины утвердил механизм доплат к заработным платам медицинским работникам. По словам министра здравоохранения, получить выплаты они могут уже до конца сентября 2020 года.