Кабмин определил механизм доплат к зарплатам медикам

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 7 сентября утвердил механизм доплат к заработным платам медицинским работникам.

Медики смогут получить выплаты уже до конца сентября 2020 года, заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

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Он рассказал, что на повышение зарплат медработникам правительство выделит 5,9 млрд грн.

"Надо было принять решение, которым наши врачи будут получать эти доплаты. Сегодня на заседании Кабинета министров такое решение было принято. Сразу после публикации наши больницы смогут заключить соглашения и до конца сентября начать получать эти деньги", — отметил Степанов.

Напомним, в июле правительство выделило деньги на повышение зарплат медицинским работникам с 1 сентября.

В частности, в сентябре-декабре 2020 года будут совершены доплаты:

- врачам — 3561 грн в месяц;

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- специалистам с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием — 2361 грн;

- младшему медперсоналу — 1181 грн.

Как сообщалось, в апреле 2020 года зарплата в сфере "Здравоохранения и предоставления социальной помощи" составляла 7035 грн или 67,4% от средней по экономике.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)", который парламент принял 30 марта 2020 года.

Закон, в частности, предусматривает доплату в размере до 300% заработной платы медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных COVID-19.