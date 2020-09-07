Минздрав предлагает существенно увеличить зарплаты медикам

Министерство здравоохранения Украины предложило профинансировать программу медицинских гарантий в размере не менее 5% валового внутреннего продукта (ВВП).

Об этом на ежедневном брифинге 6 сентября заявил глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, соответствующее предложение ведомство направило Министерству финансов.

Степанов отметил, что уровень оплаты труда в сфере здравоохранения в Украине сейчас почти на 30% ниже средней заработной платы в Украине во всех отраслях.

Но так как повысить его одномоментно невозможно, Минздрав инициировал поэтапный пересмотр зарплат медработников.

В Украине врач после интернатуры должен получать заработную плату от 20 — 25 тысяч грн. И мы сделали к этому первый шаг. Он касался установления доплат с сентября 2020 года. На это предусмотрено 5,9 млрд грн, — подчеркнул министр.

Как сообщил Степанов, на следующий год приоритетом Министерства здравоохранения Украины является установление справедливой заработной платы для медицинских работников и в целом повышение престижности профессии.

Среди постепенных изменений — представление предложения в Министерство финансов Украины относительно установления доплат водителям машин скорой помощи.

Только после таких шагов, когда врач получает конкурентную зарплату, можно иметь качественную медицину, добавил Степанов.

Напомним, 19 июня Кабинет министров на заседании решил повысить с 1 сентября текущего года заработную плату медикам второго и третьего звена.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)", который парламент принял 30 марта 2020 года.

Закон, в частности, предусматривает доплату в размере до 300% заработной платы медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных COVID-19.

Как сообщалось ранее, 30 апреля сотрудники Киевской городской клинической больницы №8 Оболонского района вышли на протест и отказываются работать за зарплату в размере 3-5 тысяч грн в условиях распространения коронавируса.