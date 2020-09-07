Политика и экономика 30 минут назад

Минздрав предлагает существенно увеличить зарплаты медикам

На следующий год приоритетом Минздрава является установление справедливой заработной платы для медицинских работников и в целом повышение престижности профессии

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Министерство здравоохранения Украины предложило профинансировать программу медицинских гарантий в размере не менее 5% валового внутреннего продукта (ВВП).

Об этом на ежедневном брифинге 6 сентября заявил глава Минздрава Максим Степанов.

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По его словам, соответствующее предложение ведомство направило Министерству финансов.

Степанов отметил, что уровень оплаты труда в сфере здравоохранения в Украине сейчас почти на 30% ниже средней заработной платы в Украине во всех отраслях.

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Но так как повысить его одномоментно невозможно, Минздрав инициировал поэтапный пересмотр зарплат медработников.

В Украине врач после интернатуры должен получать заработную плату от 20 — 25 тысяч грн. И мы сделали к этому первый шаг. Он касался установления доплат с сентября 2020 года. На это предусмотрено 5,9 млрд грн, — подчеркнул министр.

Как сообщил Степанов, на следующий год приоритетом Министерства здравоохранения Украины является установление справедливой заработной платы для медицинских работников и в целом повышение престижности профессии.

Среди постепенных изменений — представление предложения в Министерство финансов Украины относительно установления доплат водителям машин скорой помощи.

Только после таких шагов, когда врач получает конкурентную зарплату, можно иметь качественную медицину, добавил Степанов.

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Напомним, 19 июня Кабинет министров на заседании решил повысить с 1 сентября текущего года заработную плату медикам второго и третьего звена.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)", который парламент принял 30 марта 2020 года.

Закон, в частности, предусматривает доплату в размере до 300% заработной платы медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных COVID-19.

Как сообщалось ранее, 30 апреля сотрудники Киевской городской клинической больницы №8 Оболонского района вышли на протест и отказываются работать за зарплату в размере 3-5 тысяч грн в условиях распространения коронавируса.

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