Зеленский обещает повысить зарплату медикам на 25%, 50% и 70% в зависимости от категории

Медицинским работникам в Украине с 1 сентября 2020 года будет повышена заработная плата на 25%, 50% и 70%.

Повышение зарплат будет зависеть от их категории, заявил президент Владимир Зеленский в обращении по случаю Дня медицинского работника.

Глава государства напомнил, что в этом году на строительство приемных отделений будет потрачено 6,5 млрд грн.

Кроме того, расходы на медицину увеличены почти на 8 млрд грн, а 1,2 млрд грн будет направлено на экстренную медицинскую помощь.

"С 1 сентября всем медицинским работникам будет повышена заработная плата на 25, 50 и 70 процентов в зависимости от их категории", — пообещал Зеленский.

Президент также сообщил, что он подписал указ о награждении государственными наградами 122 медиков.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с 1 сентября 2020 года украинским медикам повысят заработную плату. При этом на увеличение зарплат могут рассчитывать врачи, медсестры и санитары.

Как сообщалось, в апреле 2020 года зарплата в сфере "Охрана здоровья и предоставление социальной помощи" составила 7035 грн, или 67,4% от средней по экономике.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)", который парламент принял 30 марта 2020 года.

Закон, в частности, предусматривает доплату в размере до 300% заработной платы медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных COVID-19.