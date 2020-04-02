Зеленский подписал закон о соцгарантиях и экономических льготах на время карантина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)", который парламент принял 30 марта 2020 года.

Как сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины, документ предусматривает дополнительные социальные и экономические гарантии для поддержки граждан и бизнеса в условиях противодействия распространению коронавируса в Украине.

Закон, в частности, предусматривает доплату в размере до 300% заработной платы медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных COVID-19, а работникам социальной защиты населения, оказывающих услуги гражданам, находящимся дома — до 100% заработной платы.

Кроме того, правительство получает право на период карантина устанавливать предельные цены на товары противоэпидемического назначения и социально значимые товары. Закон также предусматривает, что операции по ввозу в Украину лекарств, медицинских изделий и оборудования для противодействия COVID-19 и их поставки освобождаются от уплаты НДС.

Закон, который подписал глава государства, позволит также решить вопрос с обеспечением антисептиками — установлен нулевой акциз и упрощены административные процедуры производства и закупок спирта для дезинфекторов.

Кроме этого, согласно закону, будут осуществляться выплаты помощи по частичной безработице работникам малых и средних предприятий, для которых будут сохранены рабочие места во время карантина.

Также упрощается оформление дистанционной работы — работники имеют право распределять рабочее время по своему усмотрению, а выполнение дистанционной работы не должно приводить к каким-либо ограничениям трудовых прав или уменьшение зарплаты.

Все социальные выплаты на период карантина будут продолжены автоматически — гражданам не нужно подвергать себя опасности и появляться в соответствующие учреждения.

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Помимо того, закон также вводит запрет повышать процентные ставки по всем кредитным договорам. А потребительские кредиты, взятые до 2017 года, временно освобождаются от штрафов и пени.

Документом предусмотрено и увеличение лимитов для групп плательщиков единого налога физических лиц-предпринимателей: первая группа — с 300 тысяч до 1 млн грн, вторая группа — с 1,5 млн грн до 5 млн грн, третья группа — с 5 млн до 7 млн ​​грн.

Напомним, Кабинет министров забрал на доработку проект изменений гобюджет на 2020 год и обещает, что он будет проголосован через 7-8 дней.