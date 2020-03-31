Политика и экономика 30 минут назад

Шмыгаль рассказал, когда Верховная Рада примет правки в госбюджет-2020

По словам премьер-министра, парламент ранее не принял правки из-за того, что не все депутаты присутствовали на заседании фракций и не смогли ознакомиться с предложенными изменениями

Шмыгаль рассказал, когда Верховная Рада примет правки в госбюджет-2020 Шмыгаль рассказал, когда Верховная Рада примет правки в госбюджет-2020
Премьер-министр Денис Шмыгаль/Фото: пресс-служба КМУ

Кабинет министров забрал на доработку проект изменений гобюджет на 2020 год и обещает, что он будет проголосован через 7-8 дней.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба правительства.

"Мы работали над бюджетом совместно с парламентским комитетом практически в круглосуточном режиме. Это бюджет чрезвычайной ситуации. В нем создан Фонд для борьбы с COVID-19. Мы сохранили практически все основные расходы, одновременно предложив наполнить Фонд на 97,1 млрд грн", — подчеркнул глава правительства.

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Он отметил, что Фонд будет полностью прозрачным и там будут четко определены направления, куда именно будут тратиться средства: поддержка населения, поддержка медиков, закупка лекарств и мероприятия, непосредственно связанные с противодействием коронавирусной инфекции и ее последствиям.

Главная причина, по словам премьер-министра, почему парламент не поддержал на внеочередном заседании 30 марта изменения в бюджет — не все депутаты присутствовали на заседании фракций и не смогли ознакомиться с предложенными изменениями

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"Мы приняли бюджет на доработку, чтобы услышать предложения и поправки. Уверен, он будет проголосован через 7-8 дней ", — убежден Шмыгаль.

Он добавил, что Украине нужна помощь всех международных финансовых учреждений для борьбы с коронавирусной инфекцией и преодоление экономических последствий, вызванных пандемией.

"Сегодня особенно важно работать со всеми международными донорами. Не только с МВФ. Мы также работаем со Всемирным банком, ЕС, ЕБРР и другими международными финансовыми учреждениями, которые могут поддержать Украину финансово. Сегодня, например, ЕС выделил 80 млн евро на поддержку Украины в борьбе с коронавируса ", — заявил премьер.

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Напомним, в ночь на вторник, 31 марта, Верховная Рада приняла закон об открытии рынка земли сельскохозяйственного назначения. За это решение проголосовали 259 депутатов. А вот поправки к госбюджету парламент не одобрил.

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