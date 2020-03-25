Какими будут последствия для экономики Украины в случае продления карантина

В Украине карантин из-за коронавирусной инфекции, похоже, только набирает обороты — Верховной Раде предлагают на два месяца заменить голосования в сессионном зале видеоконференциями, а по данным Всемирной организации здравоохранения, вирус распространяется все быстрее. Корреспонденты Delo.ua выяснили у экономических экспертов, что будет со страной в случае продления карантина.

У главы секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины Андрея Забловского нет никаких сомнений, что карантин украинские власти все же продлят — для этого сегодня есть все предпосылки, поскольку Украина еще не прошла пик заболеваемости. При этом любое ограничение или ужесточение экономической активности негативно скажется на экономике, а результаты этого страна будет "пожинать с определенным временным лагом".

"Китайская экономика в первом квартале просела очень серьезно. Для ЕС и США это произойдет во втором квартале. Безусловно, украинская экономика тоже почувствует этот эффект во втором квартале, но с последующим негативным эффектом и на последующие кварталы. А глубина этого негативного эффекта будет зависеть от того, как долго продлятся ограничения", — объяснил он в комментарии Delo.ua.

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В Украинском институте будущего просчитали два сценария для страны. Базовый, если карантин продлится 2 месяца и пессимистичный — если он затянется на год. Если за основу брать первый вариант, то ВВП в 2020 году может упасть на 5%, год карантина отодвинет нашу экономику на 10% назад. Эксперт экономических программ УИБ Даниил Монин добавляет — при падении экономики курс доллара к концу года будет 30 грн/$. Ожидают в институте будущего и недопоступлений в бюджет: по зарплатным доходам — 35-40 млрд грн; по налогу на прибыль — 30 млрд грн; по НДС — 40 млрд грн.

Президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак обращает внимание, что для экономики важен не каждый месяц карантина, а каждая неделя. Это связано, прежде всего, с остановкой предприятиями расчетов по своим долгам.

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"Представим себе, поставщики прекращают ему верить и не дают ему в следующий раз запчасти или сырье. Возобновить он свое положение не может, потому что его кредиторы в таком же состоянии находятся. И эти цепочки неплатежей могут привести к остановке большой части экономики. Играться с карантином опасно — мы спасем какое-то количество людей за счет нераспространения вируса, но потом из-за того, что у нас остановится экономика, у нас будут гораздо более существенные проблемы", — объясняет он.

Козак обращает внимание, что если из-за карантина в Украине не удастся провести весенние полевые работы, то страна может закончить год без урожая. И проблема такая может быть не только в Украине — другие страны в этом году тоже рискуют получить урожай заметно скромнее прошлогоднего. Может быть меньший урожай и в других странах. Коронавирус же не только у нас, это пандемия.

"Экономика она же не просто так, она вся для того, чтобы мы хорошо жили. Конечный потребитель — это люди. Не роботы, не инопланетяне. Если кто-то наверху считает, что что-то непринципиальное значения не имеет... Так после этого может включиться эффект домино и посыпаться вся экономика. Эффект бабочки — в одном месте что-то не доставили, а в другом у нас не посеяли зерновые. Каждая неделя такой задержки — реальная опасность", — говорит эксперт.

Исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин тоже обращает внимание на весенние посевные работы, отмечая, что это "не только трактор в поле". Экономист напоминает, что в этом процессе нужна целая инфраструктура — ремонтные бригады, посевные и горюче-смазочные материалы, защита растений. Пендзин также говорит, что украинцы традиционно в апреле начинают садить картошку, решая таким образом свою продовольственную проблему. В условиях карантина страна пропустит этот период и здесь главным вопросом станет решение продовольственных проблем украинцев.

"Еще одни момент, который мы должны понимать. Последствия карантина не должны быть страшнее последствий коронавируса. Если зажать все до последней невозможности и пойти на встречу светлым желаниям объявить в стране чрезвычайное положение, то кроме проблем с сельским хозяйством мы будем иметь проблемы с нашими драйверами экономики, которые в 2019 году и создали рост внутреннего валового продукта", — объясняет Пендзин.

Экономист приводит конкретные цифры — в прошлом году, еще до коронавируса, украинская промышленность "упала" на 5%, а сельское хозяйство дало всего 0,3% роста. Драйверами экономики выступили розничная торговля и сфера услуг, выросшие на 11% и 8% соответственно. Он добавляет, что в них активно "вкачали" $12,5 млрд украинцы, работающие в других странах. Эксперт акцентирует внимание — это не инвестиции. Эти деньги пошли на покупку товаров длительного пользования. Например, рынок автомобилей первой регистрации в стране вырос на 30% в прошлом году.

"Мораль. Если мы сейчас не найдем компромисса между жестким карантином и чрезвычайным положением с одной стороны, а также возможностью бизнеса работать и людям выйти на решение своей продовольственной проблемы с другой, то 2020 год будет одним из самых плохих годов с экономической точки зрения", — подчеркнул Пендзин.

Резюмируя, исполнительный директор "ЭДК" обращает внимание — это в областных центрах, городах-миллионниках, некоторые категории людей могут покупать килограмм картошки в неделю в супермаркете. Остальная же Украина, примерно 2/3 населения, живет в селах и малых городах, и их единственный способ обеспечить себя продуктами питания — вырастить на своих приусадебных участках.

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Наконец, анализируя последствия коронавирусного карантина в Украине, можно вспомнить экономический макропрогноз на ближайшие три года от инвестиционной компании Capital Times. Эксперты разработали три сценария. Базовый подразумевает, что экономический подъем начнется в первом квартале 2021 года, ВВП в 2020 году упадет на 4%, среднегодовой курс гривни составит 30,3 грн/$ (при пике 35 грн/даллар). Инфляция составит 10,5%.

Согласно пессимистическому сценарию, экономического подъема не стоит ждать раньше второго полугодия 2021-го. При этом экономика упадет на 10%, среднегодовой курс составит 32,6 грн за доллар (с пиком 45 грн), а инфляция подскочит до 16,5%. Если исходить из оптимистичного сценария, то эксперты инвестиционной компании предполагают, что пик кризиса придется на 2 квартал 2020 года. Это не позволит украинской экономике вырасти, но она и не упадет. Среднегодовой курс гривни по итогам года в таком случае составит 28,5 грн за доллар (с пиком 32 грн), а инфляция — 6,3%.

Илья Требор, специально для Delo.ua