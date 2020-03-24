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ГМК 10 минут назад

Введение режима ЧП чревато социальной катастрофой — "АрселорМиттал Кривой Рог"

В компании считают, что остановка многих предприятий в условиях чрезвычайного положения повлечет за собой социальную катастрофу

Введение режима ЧП чревато социальной катастрофой — "АрселорМиттал Кривой Рог" Введение режима ЧП чревато социальной катастрофой — "АрселорМиттал Кривой Рог"
Фото: Українські новини

Руководство компании "АрселорМиттал" серьезно обеспокоено возможным ужесточением ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса COVID-19 вплоть до введения чрезвычайного положения в Украине.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном сегодня, 24 марта.

Как заявили в "АрселорМиттал", в условиях всеукраинского карантина предприятие продолжает внедрять меры безопасности для защиты своих сотрудников и обеспечения бесперебойного производства.

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В то же время, как отмечают в компании, в Украине нет возможности запуска специальных программ поддержки экономики, как это делают страны Европейского Союза.

"У компании есть информация, что правительство рассматривает возможность создания перечня индустрий, которым будет запрещено работать в условиях чрезвычайного положения. Однако если остановить работу большинства крупных предприятий в стране, лишить бизнес каналов сбыта — это обернется социальной катастрофой. Миллионы украинцев рискуют быстро потерять работу, а бюджет — большую часть доходов. Социальные последствия потери доходов и средств к существованию у тысяч людей — очевидны, это может существенно ухудшить ситуацию параллельно с эпидемией", — говорится в сообщении.

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По словам советника генерального директора по взаимодействию с государственными органами, исполняющего обязанности директора представительства АрселорМиттал в Киеве Владимира Ткаченко, при разработке предупреждающих мер против COVID-19 на государственном уровне было бы неправильно только копировать практики США или других стран мира, не учитывая внутреннюю ситуацию в Украине и базовые различия наших экономик.

"Если государство резко прекратит работу определенных индустрий, которые ранее эффективно поддерживали украинскую экономику — это очень быстро почувствует на себе вся страна. Так, украинская металлургия практически полностью базируется на переработке собственной железной руды. Если прекратить добычу железной руды в условиях чрезвычайного положения, параллельно остановится и металлургия. Также наше предприятие не сможет работать без импортируемого угля, от которого мы полностью зависимы. Остановка коксовых батарей из-за отсутствия угля приведет к их необратимому разрушению. Эти логические цепочки очевидны, и такие примеры можно продолжать. Поэтому мы очень надеемся на взвешенные решения правительства, которые позволят стабильно работать украинской металлургии — ключевой отрасли для экономики", — заявил Ткаченко.

В компании добавили, что государство обязано не допустить остановки предприятий и совместно с бизнес-сообществом разработать стратегию уменьшения негативных последствий пандемии на экономику.

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Со своей стороны, "АрселорМиттал Кривой Рог" заявил о готовности к всестороннему и эффективному сотрудничеству с властью.

Ранее украинское бизнес-сообщество, в частности, Европейская Бизнес Ассоциация, общественная организация "Союз украинских предпринимателей", а также компании IT Ukraine, ФРУ, УКАБ, Бизнес 100 и СЕО club, призвали власти страны не допустить остановку предприятий из-за введения чрезвычайного положения из-за коронавируса.

Перед этим министр здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в Украине из-за распространения китайского коронавируса.

Напомним, что ранее Кабинет министров предложил разработать законопроект, который позволил бы в условиях коронавирусной инфекции разным органам власти передавать друг другу свои полномочия по управлению страной.

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