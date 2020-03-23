Глава Минздрава призвал Раду ввести чрезвычайное положение в Украине из-за коронавируса

Министр здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в Украине из-за распространения китайского коронавируса.

Об этом в понедельник, 23 марта, сообщает пресс-служба Минздрава.

"Министр здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проявить силу воли, не бояться, а ради спасения украинцев собраться и проголосовать за введение чрезвычайного положения", — говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что предварительно все депутаты должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус.

Ранее стало известно, что Верховная Рада планирует провести внеочередное заседание, на котором планируют рассмотреть введение чрезвычайного положения в Украине из-за коронавирусной инфекции, пересмотр бюджета и ряд мер, которые бы помогли удержать экономику страны под контролем.

В частности, о возможности внеочередного заседания парламента шла речь на согласительном совете ВР, который 23 марта провели в режиме онлайн.

Напомним, что ранее Кабинет министров предложил разработать законопроект, который позволил бы в условиях коронавирусной инфекции разным органам власти передавать друг другу свои полномочия по управлению страной.

По состоянию на 22:30 воскресенья, 22 марта, в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19.