Зеленский готов ввести чрезвычайное положение: по каким правилам будет жить Украина

Президент Украины Владимир Зеленский допускает введение чрезвычайного положения из-за коронавируса. Готов к этому, по словам главы правительства Дениса Шмыгаля, и Кабинет министров. Правила жизни во время чрезвычайного положения регулируются отдельным законом, основные положения которого проанализировали корреспонденты Delo.ua.

Меньше недели назад Всемирная организация здравоохранения признала коронавирусную инфекцию пандемией. Это дает болезни право "вызвать" чрезвычайное положение — в законе вопрос "особенно тяжелых чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера", к которым относят и пандемию, стоит первым. Все, что для этого нужно — указ президента, подтвержденный Верховной Радой.

Важный нюанс — режим чрезвычайного положения не может быть введен больше чем на 30 суток. В отдельных районах — 60 суток. В этот период невозможны никакие перевыборы и перестановки в правительстве. Это касается любых уровней — президента, Верховной Рады, министерств, судов.

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Меры, которые предусмотрены законом о чрезвычайном положении, могут быть введены не все вместе. Все зависит от того, что напишет в своем указе гарант. Однако среди ограничений можно отметить:

Особый режим въезда-выезда и вообще передвижения по территории страны;

Ограничение движения транспортных средств и их осмотр;

Усиление охраны общественного порядка;

Запрет массовых собраний и страйков;

Принудительное отчуждение имущества как у юридических, так и у физических лиц.

На этом список ограничений не заканчивается. Руководство страны может эвакуировать с определенных территорий население, но обязательно должно предоставить временное или постоянное жилье. Предприятия могут обязать принимать у себя простых людей, спасателей и военных. В особых случаях введение чрезвычайного положения влечет за собой особый порядок распределения продуктов питания и предметов первой необходимости.

Власти могут запретить постройку и открытие новых предприятий, а те, что есть — перепрофилировать на выпуск продукции, необходимой при ЧП. Однако в документе четко указано — "юридическим лицам, имущество и ресурсы которых использовались для предотвращения или ликвидации ситуаций, ставших причиной введения чрезвычайного положения, возмещается их полная стоимость". Президент также может запустить своим указом мобилизацию среди населения, но тем, кто привлекался к ликвидации последствий ЧП, гарантируется оплата труда.

Помимо этого, могут быть введены:

Комендантский час;

Проверка документов и, в некоторых случаях, осмотр личных вещей;

Запрет призывникам и военнообязанным менять место жительства;

Ограничение на продажу алкогольных напитков и веществ на спиртовой основе;

Временное изъятие огнестрельного оружия у населения;

Запрет на распространение и изготовление информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку;

Цензура на телевидении, радио и в интернете.

В то же время запрещается менять Конституцию, избирательные законы и ограничение прав народных депутатов.

Напомним, что АО "Укрзализныця" ввела дополнительные профилактические меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. С 12:00 18 марта 2020 года действуют ограничения на посещение железнодорожных вокзалов. Кроме того, закрыты для посетителей все железнодорожные вокзалы.