В Киеве и Харькове рассказали, когда точно закроют метро

Киевский метрополитен прекратит перевозку пассажиров в 23:00 17 марта. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко. Предварительно, метро не будет работать до 3 апреля.

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил в комментарии "Украинской правде", что Харьковский метрополитен закроет двери 17 марта в 20:00.

Закрытие метрополитенов по всей стране с 17 марта было анонсировано президентом Владимиром Зеленским еще 16 марта вечером. Ограничение работы транспорта по всей стране связаны с карантином из-за пандемии коронавируса.

Но утром горожане увидели работающее метро.

Кроме того, Геннадий Кернес первоначально не хотел останавливать метро у себя в городе, но президент в телеэфире 16 марта поздно вечером пригрозил мэру Харькова уголовным преследованием.