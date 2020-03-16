Зеленский хочет полностью запретить транспортное сообщение между городами

Президент Украины Владимир Зеленский обратится в Кабинет министров с рекомендациями относительно новых ограничений для недопущения распространения коронавируса.

Об этом глава государства заявил в сегодняшнем видеообращении.

В частности, Зеленский рекомендует Министерству инфраструктуры запретить с 18 марта (в 12:00) пассажирское железнодорожное, автобусное и авиасообщение между городами и областями.

Кроме этого, он хочет запретить работу метрополитенов.

Напомним, Президент Владимир Зеленский, из-за распространения коронавирусной инфекции, создал Координационный совет по противодействию распространения COVID-19.

Войдут в новый орган 14 человек. Возглавит его сам Зеленский. Кроме того, членами органа станут глава МВД Арсен Аваков, секретарь СНБО Алексей Данилов, глава Госпогранслужбы Сергей Дайнеко, глава Минздрава Илья Емец, руководитель ОП Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко и миинстр инфраструктуры Владислав Криклий. Также с вирусом будут бороться глава МИД Дмитрий Кулеба, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, министр обороны Андрей Таран, руководитель Генштаба Руслан Хомчак, помощник президента Серегй Шефир и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ранее стало известно, что Верховная Рада Украины изменит график работы в связи с коронавирусом и до 3 апреля 2020 года будет работать в комитетах.